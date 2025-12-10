Пока артист борется за жизнь: новая песня-молитва Степана Гиги вирусится в сети
- Степан Гига выпустил новую песню "Мои годы – моя молитва", которая быстро приобретает популярность в социальных сетях.
- Артист перенес срочную операцию, и на фоне болезни появились слухи об ампутации ноги, которые официально не подтверждены его командой.
В последнее время поклонники встревожены состоянием здоровья Степана Гиги, который находится в больнице в тяжелом состоянии. Народный артист взял паузу от концертов и творчества, однако на днях вышла его новая песня.
После неутешительных новостей о состоянии здоровья, Степан Гига презентовал композицию "Мої роки – моя молитва", пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал артиста. Песня стремительно становится популярной в социальных сетях.
Степан Гига выпустил композицию 7 декабря. Оказалось, что он написал ее более 20 лет назад, однако текст и смысл до сих пор актуален. В эту песню артист вложил свой жизненный опыт и путь, пытался передать ценности, которые получил после всех уроков судьбы.
Это песня-исповедь, песня-молитва. Мы открываем ее для вас сейчас, чтобы поделиться тем, что пережито сердцем и выстрадано душой. Пусть каждый, кто слушает, найдет в ней свою правду,
– говорится в описании под композицией.
Степан Гига – "Мої роки – моя молитва": слушайте онлайн
На фоне болезни Степана Гиги песня становится все популярнее в сети. В комментариях под треком Степану Петровичу желают крепкого здоровья и скорейшего выздоровления. Композиция "Мої роки – моя молитва" растрогала многих.
- "Это вечный голос украинской песни, что звучал, звучит и будет звучать в каждом украинском доме!";
- "Очень красивая песня, почему-то плачу";
- "Всегда рад слушать ваши песни, господин Степан. Здоровья вам";
- "Это просто что-то невероятное, смыслы которые заложены в ней, слова, касающиеся души, здесь сошлось все. Очень мощная песня";
- "Очень красиво. Здоровья вам крепкого! Любим и ценим вас!".
Что известно о состоянии здоровья Степана Гиги?
- 19 ноября на странице Степана Гиги сообщили об отмене ближайших концертов артиста. Певец перенес срочную операцию и находился в тяжелом, но стабильном состоянии.
- Впоследствии источники 24 Канала сообщили, что Степану Гиге ампутировали ногу выше колена. Он находится в одной из больниц Львова. В то же время в команде артиста эту информацию не подтвердили.
- Журналист Виталий Глагола добавил, что Степан Гига впал в кому. Артист перенес две операции и из-за стресса организма у него повысился уровень сахара, из-за чего врачи приняли решение об ампутации.
- Эту информацию прокомментировала Ирэна Зайко, пиар-менеджер Степана Гиги. Она обратилась к Глаголе с требованием или показать доказательства, или удалить материал. Она подчеркнула, что вся правдивая информация – на официальных страницах Степана Петровича.