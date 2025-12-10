Пока артист борется за жизнь: новая песня-молитва Степана Гиги вирусится в сети

В последнее время поклонники встревожены состоянием здоровья Степана Гиги, который находится в больнице в тяжелом состоянии. Народный артист взял паузу от концертов и творчества, однако на днях вышла его новая песня.

После неутешительных новостей о состоянии здоровья, Степан Гига презентовал композицию "Мої роки – моя молитва", пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал артиста. Песня стремительно становится популярной в социальных сетях.

К слову В команде Степана Гиги впервые прокомментировали слухи о том, что артист впал в кому

Степан Гига выпустил композицию 7 декабря. Оказалось, что он написал ее более 20 лет назад, однако текст и смысл до сих пор актуален. В эту песню артист вложил свой жизненный опыт и путь, пытался передать ценности, которые получил после всех уроков судьбы.

Это песня-исповедь, песня-молитва. Мы открываем ее для вас сейчас, чтобы поделиться тем, что пережито сердцем и выстрадано душой. Пусть каждый, кто слушает, найдет в ней свою правду,

– говорится в описании под композицией.

Степан Гига – "Мої роки – моя молитва": слушайте онлайн

На фоне болезни Степана Гиги песня становится все популярнее в сети. В комментариях под треком Степану Петровичу желают крепкого здоровья и скорейшего выздоровления. Композиция "Мої роки – моя молитва" растрогала многих.

"Это вечный голос украинской песни, что звучал, звучит и будет звучать в каждом украинском доме!";

"Очень красивая песня, почему-то плачу";

"Всегда рад слушать ваши песни, господин Степан. Здоровья вам";

"Это просто что-то невероятное, смыслы которые заложены в ней, слова, касающиеся души, здесь сошлось все. Очень мощная песня";

"Очень красиво. Здоровья вам крепкого! Любим и ценим вас!".

Что известно о состоянии здоровья Степана Гиги?