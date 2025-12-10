Поки артист бореться за життя: нова пісня-молитва Степана Гіги віруситься у мережі
- Степан Гіга випустив нову пісню "Мої роки – моя молитва", яка швидко набуває популярності у соціальних мережах.
- Артист переніс термінову операцію, і на тлі хвороби з'явилися чутки про ампутацію ноги, які офіційно не підтверджені його командою.
Останнім часом шанувальники стривожені станом здоров'я Степана Гіги, який перебуває у лікарні у важкому стані. Народний артист взяв паузу від концертів та творчості, однак днями вийшла його нова пісня.
Після невтішних новин про стан здоров'я, Степан Гіга презентував композицію "Мої роки – моя молитва", пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал артиста. Пісня стрімко стає популярною у соціальних мережах.
До слова У команді Степана Гіги вперше прокоментували чутки про те, що артист впав у кому
Степан Гіга випустив композицію 7 грудня. Виявилось, що він написав її понад 20 років тому, однак текст та сенс досі актуальний. У цю пісню артист вклав свій життєвий досвід та шлях, намагався передати цінності, які здобув після всіх уроків долі.
Це пісня-сповідь, пісня-молитва. Ми відкриваємо її для вас зараз, щоб поділитися тим, що пережите серцем і вистраждане душею. Хай кожен, хто слухає, знайде у ній свою правду,
– йдеться в описі під композицією.
Степан Гіга – "Мої роки – моя молитва": слухайте онлайн
На тлі хвороби Степана Гіги пісня стає щоразу популярнішою у мережі. У коментарях під треком Степанові Петровичу бажають міцного здоров'я та швидкого одужання. Композиція "Мої роки – моя молитва" розчулила багатьох.
- "Це вічний голос української пісні, що лунав, лунає і лунатиме в кожному українському домі!";
- "Дуже гарна пісня, чомусь плачу";
- "Завжди радий слухати ваші пісні, пане Степане. Здоров'я вам";
- "Це просто щось неймовірне, сенси які закладені в ній, слова, що торкаються душі, тут зійшлося все. Дуже потужна пісня";
- "Дуже гарно. Здоров'я вам міцного! Любимо і цінуємо вас!".
Що відомо про стан здоров'я Степана Гіги?
- 19 листопада на сторінці Степана Гіги повідомили про скасування найближчих концертів артиста. Співак переніс термінову операцію та перебував у важкому, але стабільному стані.
- Згодом джерела 24 Каналу повідомили, що Степану Гізі ампутували ногу вище коліна. Він перебуває в одній з лікарень Львова. Водночас у команді артиста цю інформацію не підтвердили.
- Журналіст Віталій Глагола додав, що Степан Гіга впав у кому. Артист переніс дві операції і через стрес організму в нього підвищився рівень цукру, через що лікарі прийняли рішення про ампутацію.
- Цю інформацію прокоментувала Ірена Зайко, піар-менеджерка Степана Гіги. Вона звернулась до Глаголи з вимогою або показаи докази, або видалити матеріал. Вона підкреслила, що вся правдива інформація – на офіційних сторінках Степана Петровича.