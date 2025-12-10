Поки артист бореться за життя: нова пісня-молитва Степана Гіги віруситься у мережі

Останнім часом шанувальники стривожені станом здоров'я Степана Гіги, який перебуває у лікарні у важкому стані. Народний артист взяв паузу від концертів та творчості, однак днями вийшла його нова пісня.

Після невтішних новин про стан здоров'я, Степан Гіга презентував композицію "Мої роки – моя молитва", пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал артиста. Пісня стрімко стає популярною у соціальних мережах.

Степан Гіга випустив композицію 7 грудня. Виявилось, що він написав її понад 20 років тому, однак текст та сенс досі актуальний. У цю пісню артист вклав свій життєвий досвід та шлях, намагався передати цінності, які здобув після всіх уроків долі.

Це пісня-сповідь, пісня-молитва. Ми відкриваємо її для вас зараз, щоб поділитися тим, що пережите серцем і вистраждане душею. Хай кожен, хто слухає, знайде у ній свою правду,

– йдеться в описі під композицією.

Степан Гіга – "Мої роки – моя молитва": слухайте онлайн

На тлі хвороби Степана Гіги пісня стає щоразу популярнішою у мережі. У коментарях під треком Степанові Петровичу бажають міцного здоров'я та швидкого одужання. Композиція "Мої роки – моя молитва" розчулила багатьох.

"Це вічний голос української пісні, що лунав, лунає і лунатиме в кожному українському домі!";

"Дуже гарна пісня, чомусь плачу";

"Завжди радий слухати ваші пісні, пане Степане. Здоров'я вам";

"Це просто щось неймовірне, сенси які закладені в ній, слова, що торкаються душі, тут зійшлося все. Дуже потужна пісня";

"Дуже гарно. Здоров'я вам міцного! Любимо і цінуємо вас!".

Що відомо про стан здоров'я Степана Гіги?