Кумир украинской молодежи: что известно о Степане Гиге, который находится в тяжелом состоянии

Кто-то относится к нему с иронией, другие восхищаются, третьи –наблюдают с интересом. Степан Гига –известный эстрадный певец –смог покорить не одно поколение украинцев. Сейчас об артисте снова заговорили в прессе: фаны встревожены состоянием здоровья народного любимца.

Несколько недель назад команда Степана Гиги сообщила о серьезной болезни артиста, из-за которой он отменил ближайшие концерты. Это встревожило фанов музыканта, ведь он более 40 лет посвятил музыке. 24 Канал предлагает вспомнить жизнеописание народного артиста Украины.

Степану Гизе ампутировали ногу: в команде артиста прокомментировали его состояние

Детство и начало карьеры Степана Гиги

Степан Гига родился 16 ноября 1959 года в селе Белки, что на Закарпатье. Его отец был кочегаром, а мама работала на заводе. Когда учился в школе, брал уроки вокала и игры на баяне у местного учителя музыки Михаила Копинца, причем бесплатно. Ему не удалось попасть в музыкальную школу – не было мест.

Степан мечтал вырваться из села и хотел поступить в Ужгородское музыкальное училище. Парню трижды отказывали: после 8, 9 и 10 класса. Поэтому после школы он пошел работать слесарем, а потом отслужил в армии. И решил поступить в музучилище в четвертый раз. Тогда его талант помог проявить преподаватель по хоровому дирижированию.

Я спел программные произведения, а дальше он сел за рояль и как музыкант-хоровик начал проверять вокальный диапазон. Я спел верхние "ля", далее "си-бемоль", "си-бекар", а он меня подгоняет энергичными кивками головы: "Дальше-дальше!"... Впоследствии поднимает руки со словом "хватит!", медленно поворачивается к экзаменаторам и спрашивает: "Скажите мне, пожалуйста, то вы этого парня три раза не приняли в музыкальное училище? А кто учится у вас и кто вы есть после этого?!"

– вспоминал Гига.



Степан Гига в юности / Скриншот из видео

Степан Гига окончил музыкальное училище экстерном. В 1983 году поступил в Киевскую консерваторию на вокальный факультет. На втором курсе его пригласили стать солистом синтез-группы "Стожары" при Черниговской филармонии.



Группа "Стожары" / Скриншот из видео

После завершения обучения Степан Гига получил направление на работу солистом Национальной оперы. Также его приглашали в Волынскую филармонию, поступали и другие предложения. И артист делает судьбоносное решение – от всех этих возможностей отказывается, возвращается на родное Закарпатье и становится солистом Закарпатской областной филармонии. Через год создает группу "Бескид".

Однако группа просуществовала недолго и Степан остался без работы. Тогда Гига заинтересовался аранжировкой: начал изучать эту сферу, самостоятельно писать песни, создал собственную студию звукозаписи GIGARecords. Первыми слушателями были маленькие дети Степана Гиги.

Когда я приехал из консерватории, мне дали 10-метровую малосемейку, маленькую квартиру. Я обшил балкон и там писал песни. Все ложились спать, а я надевал наушники и работал. Однажды писал целую ночь. Чтобы музыка не пропала, ее надо было сохранить на диск. А я этого не сделал, потому что меня настолько затянуло – писал до утра. Все встали – надо кофе выпить. Вынимается из розетки мой синтезатор, и все, что я писал всю ночь, исчезает. Но лучшие мои песни были написаны на этом маленьком балкончике,

– рассказывал музыкант.

В 1995 году Степан Гига выпускает свой первый сольный альбом "Друзі мої" (именно в него входит легендарный хит "У райськім саду (Яворина)"). Впоследствии вышли альбомы "Вулиця Наталі" и "Троянди для тебе".

Тираж альбома "Вулиця Наталі" в 2002 году достиг миллиона проданных копий – так Степан Гига стал первым в Украине обладателем Золотого диска. В том же году певец получил звание народного артиста Украины.



Альбом "Вулиця Наталі" / Фото Spotify

Что известно о личной жизни Степана Гиги и его семье?

Степан Гига мало рассказывает о личном. Известно, что артист был женат дважды. С первой возлюбленной он познакомился еще в школе, в их браке родилась дочь Квитослава.

Сейчас Степан Гига женат на Галине, профессиональной бандуристкой и директором студии GIGARecords. У супругов есть сын – Степан Гига-младший. В этом году он стал заслуженным артистом Украины.

Степан Гига гордится и своим внуком Даниэлем (от дочери Квитославы), с которым выступает на сцене.



Степан Гига с семьей / Фото из инстаграма Степана Гиги

В 2013 году Степан Гига принял участие в шоу "Меняю женщину". Но после проекта пожалел, что принял участие. Ведь там рассказали, что певец не общается с детьми, что было неправдой.

Меня подставили. Монтаж был сделан так, чтобы меня опустить. Это был проплаченный заказ и подстава,

– говорит артист.

Феномен Степана Гиги

В определенный момент популярность Степана Гиги поутихла. Он не попадал на радио, телевидение. Артиста называли "неформатом". Но после начала полномасштабного вторжения творчество Степана Гиги стало безумно популярным.

Кто-то считает, что на это повлиял тикток, где начали вируситься треки, другие думают, что причина – вечная актуальность текстов артиста. Сам исполнитель предполагает, что после 2022 года изменились сами люди – они поняли, что украинская музыка – хорошая, качественная и наполнена смыслами.

Никакого феномена нет. Я просто 40 лет делаю то, что и делал. Возможно, изменилось сознание людей. Потому что нас в течение многих лет кормили русской попсой – это не секрет. Я всегда писал и пел на украинском, потому что здесь родился,

– признавался Степан Гига.

Еще одна особенность Степана Гиги – он никогда не пел на русском языке. Это также одна из причин, почему им восхищается молодое поколение.

"Самое главное – не изменять себе", – эти слова артиста найдут отклик во многих сердцах.

Степан Гига подчеркивает, что его аудиторией всегда была и остается молодежь. Мнение о том, что на Гигу ходят только пожилые люди – абсолютный стереотип. Музыкант призвал тех, кто в этом сомневается – просто прийти на его концерт.

Где сейчас Степан Гига и что известно о его состоянии?

Степан Гига активно выступал с концертами и готовился к выступлению во "Дворце Спорта". Однако 19 ноября его команда сообщила об отмене ближайших запланированных мероприятий из-за болезни певца.

Степан Петрович перенес срочную операцию. Его состояние описывали как тяжелое, но стабильное. Также сообщали, что певец в здравом уме, рядом с ним его близкие.

Источники 24 Канала сообщают, что Степану Гизе ампутировали ногу выше колена. Его состояние очень тяжелое. В то же время в команде артиста эту информацию не подтвердили.

Все, что можем комментировать, уже обнародовано на официальных ресурсах Степана Петровича. Если будет новая информация, мы сразу сообщим публично. Меньше верьте слухам,

– отметила представитель Степана Гиги в комментарии журналистам 24 Канала.

Журналист Виталий Глагола добавил, что 66-летнему артисту ампутировали конечность после второй операции на колене. Это стало вынужденным шагом. Из-за стресса в организме повысился уровень сахара, это спровоцировало нарушение кровообращения в ноге. Сейчас артист находится в коме.