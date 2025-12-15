Уже нет тебя, – автор "Яворины" тронул до слез реквиемом на прощании с Гигой

15 декабря во Львове провели в последний путь народного артиста Степана Гигу. На похороны пришли родные певца, его поклонники и коллеги.

В частности, и украинский поэт-песенник Степан Галябарда. На Лычаковском кладбище он произнес трогательную речь в честь народного артиста Украины Степана Гиги, пишет 24 Канал.

Мы провожаем не просто очередного певца, мы провожаем апостола украинской души,

– заявил Галябарда.

В своей речи он вспомнил Владимира Ивасюка и Игоря Билозира, которые также похоронены во Львове, и их коллегу Назария Яремчука.

Какое соцветие гениальных украинских исполнителей идет от нас, но сколько добра, сколько украинского всего приобрели и дали нам эти ребята, какие песни они создали, какую нацию воспитали,

– подчеркнул поэт-песенник.

Степан Галябарда почтил память Степана Гиги на его похоронах: смотрите видео онлайн

Для справки! В 1995-м Степан Галябарда написал стихотворение "В райском саду", которое посвятил Назарию Яремчуку. Несколько композиторов отказались положить его на музыку, но Степан Гига согласился – так появилась "Яворина", ставшая настоящим народным хитом. Об этом сам исполнитель вспоминал в интервью, которое вышло на сайте Mukachevo.net.

Степан Галябарда отметил, что песни Степана Гиги должны жить, несмотря на уход певца. На прощании он зачитал реквием, написанный в день смерти певца. Он до этого опубликовал его на своей странице в Фейсбуке.

Вот и все. Уже нет. Уже нет тебя и не будет. Тихо стелется печаль на пожизненное твое одиночество. Наша искренняя любовь твое сердце ото сна не разбудит, как не сможет и забыть наивную твою доброту. И улыбка в устах твоих мужественных уже не проснется, и не буду иметь счастья коснуться твоей руки. Потому что, как птица в силке, натомилось твое нежное сердце и затихло, страждущее, на все не прожитые века,

– произнес Степан Галябарда.

Присутствующим трудно было сдержать слезы в этот трогательный момент.

Автор "Яворины" зачитал реквием на прощании со Степаном Гигой: смотрите видео онлайн

