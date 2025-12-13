Пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Степана Галябарды.
В поэтическом реквиеме Степан Галябарда прощается со Степаном Гигой и пишет о боли потери, которую невозможно принять сразу.
Степан Галябарда написал реквием Степану Гиге / Скриншот из фейсбука
Для справки! В 1995 году Степан Галябарда написал стихотворение "В райском саду", посвященное памяти Назария Яремчука. Поэт-песенник обращался к разным композиторам, но ни один не решился положить эти слова на музыку. В конце концов Галябарда показал текст Степану Гиге, который согласился создать мелодию. Об этом певец рассказывал в интервью на Mukachevo.net. Так родилась песня "Яворина" – композиция, что до сих пор является очень популярной.
Что известно о смерти Степана Гиги?
- 19 ноября команда певца сообщила, что ему провели срочную операцию на фоне болезни. Из-за этого ближайшие концерты Степана Гиги отменили.
- Впоследствии источникам 24 Канала стало известно, что исполнителю ампутировали ногу выше колена и он находился в тяжелом состоянии.
- Уже 12 декабря объявили о смерти Степана Гиги в реанимации Первого ТМО Львова. Только 16 ноября ему исполнилось 66 лет.
- О времени и месте прощания со Степаном Гигой его родные объявят 13 декабря.