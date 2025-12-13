Пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Степана Галябарды.

В поэтическом реквиеме Степан Галябарда прощается со Степаном Гигой и пишет о боли потери, которую невозможно принять сразу.

Для справки! В 1995 году Степан Галябарда написал стихотворение "В райском саду", посвященное памяти Назария Яремчука. Поэт-песенник обращался к разным композиторам, но ни один не решился положить эти слова на музыку. В конце концов Галябарда показал текст Степану Гиге, который согласился создать мелодию. Об этом певец рассказывал в интервью на Mukachevo.net. Так родилась песня "Яворина" – композиция, что до сих пор является очень популярной.

Что известно о смерти Степана Гиги?