Руслан Марцинкив

"Упокоился в Боге Степан Гига! Его песни знают от мала до велика, ему подпевала вся Украина. К большому сожалению, сегодня мы потеряли талантливого артиста! Соболезнования семье! Вечная память Степану Гиге!"

Ирина Федишин

"Степан Гига... Вечная память. Соболезнования родным и друзьям. Есть люди, чье творчество не зависит от времени, моды или популярности. Оно рождается тихо – иногда тогда, когда мир еще не готов его услышать. Но проходят годы, и именно эти песни становятся источником – чистым, глубоким, настоящим. Степан был именно из таких людей. Во времена, когда это было совсем непопулярно, когда путь был непростым и не обещал быстрого признания, он не предал себя и не отвернулся от своего призвания. Он шел дальше – и его песни жили.

В последние годы они звучали все громче. И от того еще больнее осознавать: путь был пройден очень нелегкий, труд был большим и искренним, но настоящее осознание его ценности пришло уже в конце. Это тихая и печальная правда многих художников – когда их слово и песня находят новую глубину тогда, когда уже нет возможности сказать "спасибо" лично. Сегодня его имя навсегда вписано в нашу историю. Потому что настоящее творчество не исчезает – оно переходит в вечность. Спасибо вам, господин Степан, за песни, за слово, за путь. За свет, который вы оставили, с нами. И он не угаснет. Светлая и вечная память".

Наталка Карпа

"В его голосе всегда были невероятные обертона, его песни любила еще тогда, когда они не были мейнстримом. Этой осенью отправила сестренку на концерт, а сама говорила, что мы с Джеки обязательно сходим вместе, потому что в его машине на всю громкость всегда звучала "Яворина". Не стало легенды. К сожалению, болезнь не выбирает. К счастью, молодежь успела искупать этого невероятного артиста в своей любви и овациях. Но, к сожалению, он мог еще многое нам оставить. Легких, вам, облаков, невероятный маэстро. Покойся с миром, Степан Петрович".

Андрей Князь

"Не верю. Степан Петрович, как так?! Искренне сочувствую детям, внуку, родным. Вечная память, маэстро".

Реакции звезд на смерть Степана Гиги / Скриншоты из соцсетей

Что известно о смерти Степана Гиги?