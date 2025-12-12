Ленты соцсетей наполнены словами благодарности и воспоминаниями о маэстро. Не остаются в стороне и коллеги Гиги. 24 Канал собрал щемящие сообщения об артисте, чье творчество навсегда останется с нами.
Как известные люди реагируют на смерть Степана Гиги?
Павел Зибров
"Степан... Светлая память, друг... Сердце сжимается от боли и до сих пор не верится, что я пишу эти слова. Невероятный артист, светлый человек... Твой голос и твои песни – это часть нашей жизни, часть кода Украины, они навсегда с нами, в наших сердцах! Искренние соболезнования родным. Покойся с миром".
Руслан Марцинкив
"Упокоился в Боге Степан Гига! Его песни знают от мала до велика, ему подпевала вся Украина. К большому сожалению, сегодня мы потеряли талантливого артиста! Соболезнования семье! Вечная память Степану Гиге!"
Ирина Федишин
"Степан Гига... Вечная память. Соболезнования родным и друзьям. Есть люди, чье творчество не зависит от времени, моды или популярности. Оно рождается тихо – иногда тогда, когда мир еще не готов его услышать. Но проходят годы, и именно эти песни становятся источником – чистым, глубоким, настоящим. Степан был именно из таких людей. Во времена, когда это было совсем непопулярно, когда путь был непростым и не обещал быстрого признания, он не предал себя и не отвернулся от своего призвания. Он шел дальше – и его песни жили.
В последние годы они звучали все громче. И от того еще больнее осознавать: путь был пройден очень нелегкий, труд был большим и искренним, но настоящее осознание его ценности пришло уже в конце. Это тихая и печальная правда многих художников – когда их слово и песня находят новую глубину тогда, когда уже нет возможности сказать "спасибо" лично. Сегодня его имя навсегда вписано в нашу историю. Потому что настоящее творчество не исчезает – оно переходит в вечность. Спасибо вам, господин Степан, за песни, за слово, за путь. За свет, который вы оставили, с нами. И он не угаснет. Светлая и вечная память".
Наталка Карпа
"В его голосе всегда были невероятные обертона, его песни любила еще тогда, когда они не были мейнстримом. Этой осенью отправила сестренку на концерт, а сама говорила, что мы с Джеки обязательно сходим вместе, потому что в его машине на всю громкость всегда звучала "Яворина". Не стало легенды. К сожалению, болезнь не выбирает. К счастью, молодежь успела искупать этого невероятного артиста в своей любви и овациях. Но, к сожалению, он мог еще многое нам оставить. Легких, вам, облаков, невероятный маэстро. Покойся с миром, Степан Петрович".
Андрей Князь
"Не верю. Степан Петрович, как так?! Искренне сочувствую детям, внуку, родным. Вечная память, маэстро".
Что известно о смерти Степана Гиги?
- Журналисты издания ZAHID.NET вечером 12 декабря сообщили, что Степан Гига умер в реанимации одной из львовских больниц.
- Впоследствии эту информацию подтвердили источники 24 Канала, а вскоре официальную информацию обнародовали на страницах Степана Петровича в социальных сетях.
- Известно, что у Гиги была вирусная болезнь, которая осложнилась из-за сахарного диабета. Артисту пришлось ампутировать ногу выше колена, он постоянно находился под наблюдением врачей, однако спасти его не удалось.
- Накануне команда артиста отменила все запланированные выступления, в частности большой концерт во Дворце спорта, который должен был состояться 29 ноября.
- 13 декабря команда сообщит, когда и где можно будет попрощаться со Степаном Петровичем и провести его в последний путь.