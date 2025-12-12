Именно песня Гиги "Этот сон" летом этого года принесла хору всемирную известность. На официальной странице в инстаграме хористы выразили соболезнования родным и близким артиста, пишет 24 Канал.
К теме Команда Степана Гиги подтвердила его смерть
Хор "Гомон" поблагодарил Степана Гигу
В щемящей заметке хор "Гомон" подчеркнул, что сегодня, 12 декабря, нас покинул настоящий мэтр украинской эстрады. Для хористов эта потеря ощущается по-особенному.
Его легендарный хит "Этот сон" стал для нас судьбоносным. Исполняя эту песню, мы почувствовали невероятную энергию и любовь тысяч слушателей, которые пели ее вместе с нами в залах и миллионами просматривали в соцсетях,
– написали в публикации.
"Гомон" поблагодарил Степана Петровича за музыку, которая объединяет поколения и жанры.
"Спасибо, что дали нам возможность коснуться вашего творчества и через него найти путь к сердцам многих украинцев. Ваши песни будут жить, пока мы поем. Искренние соболезнования семье и близким. Светлая память", – написали в инстаграме.
Что известно о смерти Степана Гиги?
- Вечером 12 декабря информационное пространство всколыхнула новость о смерти Степана Гиги, который находился в больнице. Информацию распространило издание ZAHID.NET, а впоследствии трагическое известие подтвердила и команда артиста.
- Накануне все запланированные концерты Гиги отменили из-за проблем со здоровьем.
- Источники 24 Канала сообщали, что Степану Петровичу срочно ампутировали ногу выше колена. Позже журналист Виталий Глагола сообщил, что Гига впал в кому, однако в команде артиста эту информацию не подтверждали.
- Детали относительно прощания и похорон народного артиста будут известны в субботу, 13 декабря.