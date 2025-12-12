Именно песня Гиги "Этот сон" летом этого года принесла хору всемирную известность. На официальной странице в инстаграме хористы выразили соболезнования родным и близким артиста, пишет 24 Канал.

К теме Команда Степана Гиги подтвердила его смерть

Хор "Гомон" поблагодарил Степана Гигу

В щемящей заметке хор "Гомон" подчеркнул, что сегодня, 12 декабря, нас покинул настоящий мэтр украинской эстрады. Для хористов эта потеря ощущается по-особенному.

Его легендарный хит "Этот сон" стал для нас судьбоносным. Исполняя эту песню, мы почувствовали невероятную энергию и любовь тысяч слушателей, которые пели ее вместе с нами в залах и миллионами просматривали в соцсетях,

– написали в публикации.

"Гомон" поблагодарил Степана Петровича за музыку, которая объединяет поколения и жанры.

"Спасибо, что дали нам возможность коснуться вашего творчества и через него найти путь к сердцам многих украинцев. Ваши песни будут жить, пока мы поем. Искренние соболезнования семье и близким. Светлая память", – написали в инстаграме.

Что известно о смерти Степана Гиги?