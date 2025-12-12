Саме пісня Гіги "Цей сон" влітку цього року принесла хору всесвітню популярність. На офіційній сторінці в інстаграмі хористи висловили співчуття рідним і близьким артиста, пише 24 Канал.
Хор "Гомін" подякував Степану Гізі
У щемливому дописі хор "Гомін" підкреслив, що сьогодні, 12 грудня, нас покинув справжній метр української естради. Для хористів ця втрата відчувається по-особливому.
Його легендарний хіт "Цей сон" став для нас доленосним. Виконуючи цю пісню, ми відчули неймовірну енергію та любов тисяч слухачів, які співали її разом з нами в залах та мільйонами переглядали в соцмережах,
– написали у публікації.
"Гомін" подякував Степану Петровичу за музику, яка об'єднує покоління і жанри.
"Дякуємо, що дали нам можливість торкнутися вашої творчості й через неї знайти шлях до сердець багатьох українців. Ваші пісні житимуть, доки ми співаємо. Щирі співчуття родині та близьким. Світла пам'ять", – написали в інстаграмі.
Що відомо про смерть Степана Гіги?
- Увечері 12 грудня інформаційний простір сколихнула новина про смерть Степана Гіги, який перебував у лікарні. Інформацію поширило видання ZAHID.NET, а згодом трагічну звістку підтвердила й команда артиста.
- Напередодні всі заплановані концерти Гіги скасували через проблеми зі здоров'ям.
- Джерела 24 Каналу повідомляли, що Степану Петровичу терміново ампутували ногу вище коліна. Пізніше журналіст Віталій Глагола повідомив, що Гіга впав у кому, однак у команді артиста цю інформацію не підтверджували.
- Деталі щодо прощання і похорону народного артиста будуть відомі в суботу, 13 грудня.