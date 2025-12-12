Саме пісня Гіги "Цей сон" влітку цього року принесла хору всесвітню популярність. На офіційній сторінці в інстаграмі хористи висловили співчуття рідним і близьким артиста, пише 24 Канал.

До теми Команда Степана Гіги підтвердила його смерть

Хор "Гомін" подякував Степану Гізі

У щемливому дописі хор "Гомін" підкреслив, що сьогодні, 12 грудня, нас покинув справжній метр української естради. Для хористів ця втрата відчувається по-особливому.

Його легендарний хіт "Цей сон" став для нас доленосним. Виконуючи цю пісню, ми відчули неймовірну енергію та любов тисяч слухачів, які співали її разом з нами в залах та мільйонами переглядали в соцмережах,

– написали у публікації.

"Гомін" подякував Степану Петровичу за музику, яка об'єднує покоління і жанри.

"Дякуємо, що дали нам можливість торкнутися вашої творчості й через неї знайти шлях до сердець багатьох українців. Ваші пісні житимуть, доки ми співаємо. Щирі співчуття родині та близьким. Світла пам'ять", – написали в інстаграмі.

Що відомо про смерть Степана Гіги?