Стрічки соцмереж наповнені словами вдячності та спогадами про маестро. Не залишаються осторонь і колеги Гіги. 24 Канал зібрав щемливі дописи про артиста, чия творчість назавжди залишиться з нами.
Як відомі люди реагують на смерть Степана Гіги?
Павло Зібров
"Степане… Світла пам'ять, друже… Серце стискається від болю і досі не віриться, що я пишу ці слова. Неймовірний артист, світла людина… Твій голос і твої пісні – це частина нашого життя, частина коду України, вони назавжди з нами, у наших серцях! Щирі співчуття рідним. Спочивай з миром".
Руслан Марцінків
"Упокоївся в Бозі Степан Гіга! Його пісні знають від малого до великого, йому підспівувала вся Україна. На превеликий жаль, сьогодні ми втратили талановитого артиста! Співчуття родині! Вічна пам'ять Степану Гізі!"
Ірина Федишин
"Степан Гіга… Вічна пам'ять. Співчуття рідним та друзям. Є люди, чия творчість не залежить від часу, моди чи популярності. Вона народжується тихо – інколи тоді, коли світ ще не готовий її почути. Але минають роки, і саме ці пісні стають джерелом – чистим, глибоким, справжнім. Степан був саме з таких людей. У часи, коли це було зовсім непопулярно, коли шлях був непростим і не обіцяв швидкого визнання, він не зрадив себе і не відвернувся від свого покликання. Він ішов далі – і його пісні жили.
Останніми роками вони звучали все голосніше. І від того ще болючіше усвідомлювати: шлях був пройдений дуже нелегкий, праця була великою і щирою, але справжнє усвідомлення її цінності прийшло вже наприкінці. Це тиха і сумна правда багатьох митців – коли їхнє слово й пісня знаходять нову глибину тоді, коли вже немає можливості сказати "дякую" особисто. Сьогодні його ім'я назавжди вписано у нашу історію. Бо справжня творчість не зникає – вона переходить у вічність. Дякуємо вам, пане Степане, за пісні, за слово, за шлях. За світло, яке ви залишили, з нами. І воно не згасне. Світла і вічна пам'ять".
Наталка Карпа
"У його голосі завжди були неймовірні обертона, його пісні любила ще тоді, коли вони не були мейнстримом. Цієї осені відправила сестричку на концерт, а сама казала, що ми з Джекі обов'язково сходимо разом, бо в його машині на всю гучність завжди лунала "Яворина". Не стало легенди. На жаль, хвороба не обирає. На щастя, молодь встигла скупати цього неймовірного артиста у своїй любові та оваціях. Але, на жаль, він міг ще багато чого нам залишити. Легких, вам, хмаринок, неймовірний маестро. Спочивай з миром, Степане Петровичу".
Андрій Князь
"Не вірю. Степане Петровичу, як так?! Щиро співчуваю дітям, онуку, рідним. Вічна пам'ять, маестро".
Реакції зірок на смерть Степана Гіги / Скриншоти з соцмереж
Що відомо про смерть Степана Гіги?
- Журналісти видання ZAHID.NET увечері 12 грудня повідомили, що Степан Гіга помер в реанімації однієї з львівських лікарень.
- Згодом цю інформацію підтвердили джерела 24 Каналу, а невдовзі офіційну інформацію оприлюднили на сторінках Степана Петровича у соціальних мережах.
- Відомо, що у Гіги була вірусна хвороба, яка ускладнилася через цукровий діабет. Артистові довелося ампутувати ногу вище коліна, він постійно перебував під наглядом лікарів, однак врятувати його не вдалося.
- Напередодні команда артиста скасувала всі заплановані виступи, зокрема великий концерт у Палаці спорту, який мав відбутися 29 листопада.
- 13 грудня команда повідомить, коли й де можна буде попрощатися зі Степаном Петровичем і провести його в останню путь.