24 февраля, 17:26
Стивен Кинг поддержал украинцев в 4-ю годовщину полномасштабного вторжения России: "Мы с вами"

София Хомишин
Основні тези
  • Стивен Кинг записал обращение к украинцам к 4-й годовщине полномасштабного вторжения России, которое было опубликовано 24 февраля 2026 года.
  • Кроме Кинга, к украинцам обратились Иен Маккеллен и принц Гарри, которые выразили поддержку Украине.

С начала полномасштабного вторжения России писатель Стивен Кинг открыто поддерживает Украину. Солидарность с нашей страной он выразил и в четвертую годовщину полномасштбаного вторжения России в Украину.

"Король ужасов" записал обращение к украинцам. Его 24 февраля 2026 года опубликовали на инстаграм-странице общественной организации Ukraine WOW.

Мы были с вами четыре года назад – и мы с вами сейчас. Слава Украине! Будьте сильными,
– сказал Стивен Кинг в видео.

Для справки! Стивен Кинг последовательно поддерживает нашу страну и четко выражает свою проукраинскую позицию. Он отказался от сотрудничества с российскими издательствами и активно привлекает внимание мира к преступлениям россиян.

Кто еще из звезд выразил поддержку украинцам в 4-ю годовщину полномасштабного вторжения России?