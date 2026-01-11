"Очень странные дела" произвели фурор в Spotify: в топах оказались песни 80-х годов

Не так давно зрители увидели финальную серию последнего сезона "Очень странных дел". Уже было немало новостей, что во время финала стриминговая платформа Netflix не справлялась с наплывом желающих первыми посмотреть серию, и теперь дошло дело и до Spotify.

Оказалось, что в финальном эпизоде звучали песни американского музыканта Принса Роджерса Нельсона (Prince). Именно это стало толчком к тому, что на музыкальной платформе произошел настоящий ажиотаж среди прослушивания хитов 80-х годов, пишет 24 Канал со ссылкой на Variety.

Наибольший интерес упал на такие песни упомянутого исполнителя: When Doves Cry и Purple Rain. Эти два трека звучали в последней серии 5 сезона "Очень странных дел", которая вышла в новогоднюю ночь.

Герои сериала включали вторую сторону альбома Purple Rain во время подготовки к уничтожению "изнанки".

Песня Purple Rain звучала в момент, когда Одиннадцатая решила пожертвовать собой ради будущего без людей с суперспособностями. Она попрощалась с Майком и осуществила то, что задумала.

Для понимания всей ситуации, глобальные прослушивания Purple Rain на Spotify выросли на 243%. А When Doves Cry выросла на 200%.

Более того, использование песен Принса стало несколько новым для его творческого наследия, ведь они редко появлялись в кинематографе.

Нам сказали, что это очень маловероятно, поэтому мы просто скрестили пальцы. Росс Даффер отметил, что команда никогда раньше так много не обсуждала выбор песни и добавил, что наследие Принса обычно не позволяет лицензировать эту песню вне фильма Purple Rain,

– рассказали создатели сериала изданию Tudum.

Заметим, что финальный эпизод не дал все ответы фанам на их вопросы.