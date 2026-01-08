Сегодня, 8 января, Василию Симоненко могло бы исполниться 91 год. Однако легендарному поэту навсегда 28. Но по себе он оставил большое творческое наследие, что знает и цитирует молодежь. 24 Канал расскажет о жизни шестидесятника и одни из его лучших произведений, которые стоит прочитать каждому.

Краткая биография Василия Симоненко

Василий Симоненко родился в 1935 году в селе Беевцы Лубенского района, там и учился – получил золотую медаль. Затем поступил на факультет журналистики в Киеве, а после завершения университета переехал в Черкассы и работал в редакциях газет. Там познакомился с девушкой Люсей, влюбился и в 22 года женился. У пары родился сын Олесь.

Целую с первой строчки, потому что до последнего не вытерплю – очень соскучился,

– так писал Василий Симоненко в письмах жене.

Писать стихи Василий Симоненко начал еще в студенческие годы. При жизни удалось издать только сборник "Тишина и гром" и сказку для детей, а настоящее признание пришло к нему посмертно.

Летом 1962 года Симоненко арестовали. Он поссорился с буфетчицей на железнодорожной станции в Черкассах. Двое милиционеров попросили его документы. Увидев, что это известный поэт, его "скрутили" и жестоко избили. Симоненко нашли в камере в Смеле на второй день.

После освобождения Василий жаловался на боли. Весной 1963 его состояние ухудшилось, в сентябре диагностировали рак почек. Как оказалось, побои ускорили обострение болезни. Операция не дала результатов, а в декабре 1963 года поэт умер в больнице.



Василий Симоненко / Картина Виктора Клименко

"Лебеді материнства"

Мріють крилами з туману лебеді рожеві,

Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві. Заглядає в шибу казка сивими очима,

Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой біжи, біжи, досадо, не вертай до хати,

Не пущу тебе колиску синову гойдати. Припливайте до колиски, лебеді, як мрії,

Опустіться, тихі зорі, синові під вії. Темряву тривожили криками півні,

Танцювали лебеді в хаті на стіні. Лопотіли крилами і рожевим пір’ям,

Лоскотали марево золотим сузір’ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу,

Виростуть з тобою приспані тривоги. У хмільні смеркання мавки чорноброві

Ждатимуть твоєї ніжності й любові. Будуть тебе кликать у сади зелені

Хлопців чорночубих диво-наречені. Можеш вибирати друзів і дружину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину. Можна вибрать друга і по духу брата,

Та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати

Очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі,

Прийдуть з України верби і тополі, Стануть над тобою, листям затріпочуть,

Тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати, сину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину.

"Море радості"

Я із надій будую човен,

І вже немовби наяву

З тобою, ніжний, срібномовен,

По морю радості пливу.

І гомонять навколо хвилі,

З борта човна змивають мох,

І ми з тобою вже не в силі

Буть нещасливими удвох.

І ти ясна, і я прозорий,

І душі наші, мов пісні,

І світ великий, неозорий

Належить нам — тобі й мені.

О море радості безкрає,

Чи я тебе перепливу?

Якби того, що в мріях маю,

Хоч краплю мати наяву.

"Ти знаєш, що ти людина"

Ти знаєш, що ти – людина.

Ти знаєш про це чи ні?

Усмішка твоя – єдина,

Мука твоя – єдина,

Очі твої – одні.

Більше тебе не буде.

Завтра на цій землі

Інші ходитимуть люди,

Інші кохатимуть люди –

Добрі, ласкаві й злі.

Сьогодні усе для тебе –

Озера, гаї, степи.

І жити спішити треба,

Кохати спішити треба –

Гляди ж не проспи!

Бо ти на землі – людина,

І хочеш того чи ні –

Усмішка твоя – єдина,

Мука твоя – єдина,

Очі твої – одні.

Артем Пивоваров – "Ти знаєш, що ти людина": смотрите видео онлайн

"Задивляюсь у твої зіниці"

Задивляюсь у твої зіниці

Голубі й тривожні, ніби рань.

Крешуть з них червоні блискавиці

Революцій, бунтів і повстань.

Україно! Ти для мене диво!

І нехай пливе за роком рік,

Буду, мамо горда і вродлива,

З тебе дивуватися повік...

Одійдіте, недруги лукаві!

Друзі, зачекайте на путі!

Маю я святе синівське право

З матір'ю побуть на самоті.

Рідко, нене, згадують про тебе,

Дні занадто куці та малі,

Ще не всі чорти живуть на небі,

Ходить їх до біса на землі.

Бачиш, з ними щогодини б'юся,

Чуєш – битви споконвічний грюк!

Як же я без друзів обійдуся,

Без лобів їх, без очей і рук?

Україно, ти моя молитва,

Ти моя розпука вікова...

Гримотить над світом люта битва

За твоє життя, твої права.

Ради тебе перли в душу сію,

Ради тебе мислю і творю...

Хай мовчать Америки й Росії,

Коли я з тобою говорю.

Хай палають хмари бурякові,

Хай сичать образи – все одно

Я проллюся крапелькою крові

На твоє священне знамено.

"Я тобі галантно не вклонюся"

Я тобі галантно не вклонюся,

Компліменту зроду не зліплю,

Tiльки в oчi нiжнi зaдивлюся,

В них свою тривогу утоплю.

І коли химерною габою

Спеленає землю довга ніч,

Довго серце тужить за тобою,

Довго сон мені не йде до віч.

Довго білі таємничі крила

Oбвивaють мaрeвoм видiнь,

І стоїш ти, крихітна, і мила,

І прозора, мов ранкова тінь.

І палають, ніби стиглі вишні,

Владно підкоряючи собі,

Губи, неціловані і грішні,

Очі, божевільно голубі.

"Ну скажи – хіба це фантастично"

Ну скажи – хіба це фантастично,

Що у цьому хаосі доріг

Під суворим небом,

Небом вічним,

Я тебе зустрів і не зберіг?

Ти і я – це вічне, як і небо.

Доки мерехтітимуть світи,

Будуть Я приходити до Тебе,

І до інших йтимуть

Горді Ти.

Як це все буденно!

Як це звично!

Скільки раз це бачила Земля!

Але ж ми з тобою…

Ми не вічні,

Ми з тобою просто – ти і я…

І тому для мене так трагічно

Те, що ти чиясь, а не моя.

"На цвинтарі розстріляних ілюзій"

Гранітні обеліски, як медузи,

Повзли, повзли і вибилися з сил –

На цвинтарі розстріляних ілюзій

Уже немає місця для могил.

Мільярди вір зариті у чорнозем,

Мільярди щасть розвіяні у прах.

Душа горить. Палає лютий розум.

І ненависть регоче на вітрах.

Коли б усі одурені прозріли,

Коли б усі убиті ожили,

То небо, від прокльонів посіріле,

Напевне б, репнуло від сорому й хули.

Тремтіть, убивці! Думайте, лакузи!

Життя не наліза на ваш копил.

Ви чуєте? На цвинтарі ілюзій

Уже немає місця для могил!

Уже народ — одна суцільна рана,

Уже від крові хижіє земля,

І кожного катюгу і тирана

Уже чекає зсукана петля.

Розтерзані, зацьковані, убиті

Підводяться і йдуть чинити суд,

І їх прокльони, злі й несамовиті,

Впадуть на душі плісняві і ситі,

І загойдають дерева на вітті

Апостолів злочинства і облуд

"Вона прийшла"

Вона прийшла непрохана й неждана,

І я її зустріти не зумів.

Вона до мене випливла з туману

Моїх юнацьких несміливих снів.

Вона прийшла, заквітчана і мила,

І руки лагідно до мене простягла,

І так чарівно кликала й манила,

Такою ніжною і доброю була.

І я не чув, як жайвір в небі тане,

Кого остерігає з висоти…

Прийшла любов непрохана й неждана –

Ну як мені за нею не піти?

"Ображайся на мене, як хочеш"

Ображайся на мене, як хочеш,

Зневажай, ненавидь мене –

Все одно я люблю твої очі

І волосся твоє сумне.

Хай досада чи гнів жевріє,

Хай до сліз я тебе озлю –

Ти для мене не тільки мрія,

Я живою тебе люблю.

Для кохання в нас часу мало,

Для мовчання – у нас віки.

Все віддав би, що жить осталось,

За гарячий дотик руки.

Влийся сонцем у щиру мову,

У думок моїх течію –

Я люблю твої губи і брови,

І поставу, і вроду твою.

Ображайся на мене, як хочеш,

Зневажай, ненавидь мене –

Все одно я люблю твої очі

І волосся твоє сумне.

TESLENKO – "Ображайся": смотрите видео онлайн

"Де зараз ви, кати мого народу?"

Де зараз ви, кати мого народу?

Де велич ваша, сила ваша де?

На ясні зорі і на тихі води

Вже чорна ваша злоба не впаде.

Народ росте, і множиться, і діє

Без ваших нагаїв і палаша.

Під сонцем вічності древніє й молодіє

Його жорстока й лагідна душа.

Народ мій є! Народ мій завжди буде!

Ніхто не перекреслить мій народ!

Пощезнуть всі перевертні й приблуди

І орди завойовників-заброд!

Ви, байстрюки катів осатанілих,

Не забувайте, виродки, ніде:

Народ мій є! В його волячих жилах

Козацька кров клекоче і гуде!