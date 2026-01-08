Сьогодні, 8 січня, Василю Симоненку могло б виповнитися 91 рік. Однак легендарному поету назавжди 28. Та по собі він залишив великий творчий спадок, що знає і цитує молодь. 24 Канал розповість про життя шістдесятника та одні з його найкращих творів, які варто прочитати кожному.

Коротка біографія Василя Симоненка

Василь Симоненко народився у 1935 році в селі Біївці Лубенського району, там і навчався – здобув золоту медаль. Потім вступив на факультет журналістики в Києві, а після завершення університету переїхав до Черкас і працював у редакціях газет. Там познайомився з дівчиною Люсею, закохався й у 22 роки одружився. У пари народився син Олесь.

Цілую з першого рядка, бо до останнього не втерплю – дуже скучив,

– так писав Василь Симоненко у листах дружині.

Писати вірші Василь Симоненко почав ще у студентські роки. За життя вдалось видати лише збірку "Тиша і грім" та казку для дітей, а справжнє визнання прийшло до нього посмертно.

Улітку 1962 року Симоненка заарештували. Він посварився з буфетницею на залізничній станції в Черкасах. Двоє міліціонерів попросили його документи. Побачивши, що це відомий поет, його "скрутили" і жорстоко побили. Симоненка знайшли у камері в Смілі на другий день.

Після звільнення Василь скаржився на болі. Навесні 1963 його стан погіршився, у вересні діагностували рак нирок. Як виявилось, побої прискорили загострення хвороби. Операція не дала результатів, а в грудні 1963 поет помер у лікарні.



Василь Симоненко / Картина Віктора Клименка

"Лебеді материнства"

Мріють крилами з туману лебеді рожеві,

Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві. Заглядає в шибу казка сивими очима,

Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой біжи, біжи, досадо, не вертай до хати,

Не пущу тебе колиску синову гойдати. Припливайте до колиски, лебеді, як мрії,

Опустіться, тихі зорі, синові під вії. Темряву тривожили криками півні,

Танцювали лебеді в хаті на стіні. Лопотіли крилами і рожевим пір’ям,

Лоскотали марево золотим сузір’ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу,

Виростуть з тобою приспані тривоги. У хмільні смеркання мавки чорноброві

Ждатимуть твоєї ніжності й любові. Будуть тебе кликать у сади зелені

Хлопців чорночубих диво-наречені. Можеш вибирати друзів і дружину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину. Можна вибрать друга і по духу брата,

Та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати

Очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі,

Прийдуть з України верби і тополі, Стануть над тобою, листям затріпочуть,

Тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати, сину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину.

"Море радості"

Я із надій будую човен,

І вже немовби наяву

З тобою, ніжний, срібномовен,

По морю радості пливу.

І гомонять навколо хвилі,

З борта човна змивають мох,

І ми з тобою вже не в силі

Буть нещасливими удвох.

І ти ясна, і я прозорий,

І душі наші, мов пісні,

І світ великий, неозорий

Належить нам — тобі й мені.

О море радості безкрає,

Чи я тебе перепливу?

Якби того, що в мріях маю,

Хоч краплю мати наяву.

"Ти знаєш, що ти людина"

Ти знаєш, що ти – людина.

Ти знаєш про це чи ні?

Усмішка твоя – єдина,

Мука твоя – єдина,

Очі твої – одні.

Більше тебе не буде.

Завтра на цій землі

Інші ходитимуть люди,

Інші кохатимуть люди –

Добрі, ласкаві й злі.

Сьогодні усе для тебе –

Озера, гаї, степи.

І жити спішити треба,

Кохати спішити треба –

Гляди ж не проспи!

Бо ти на землі – людина,

І хочеш того чи ні –

Усмішка твоя – єдина,

Мука твоя – єдина,

Очі твої – одні.

Артем Пивоваров – "Ти знаєш, що ти людина": дивіться відео онлайн

"Задивляюсь у твої зіниці"

Задивляюсь у твої зіниці

Голубі й тривожні, ніби рань.

Крешуть з них червоні блискавиці

Революцій, бунтів і повстань.

Україно! Ти для мене диво!

І нехай пливе за роком рік,

Буду, мамо горда і вродлива,

З тебе дивуватися повік...

Одійдіте, недруги лукаві!

Друзі, зачекайте на путі!

Маю я святе синівське право

З матір'ю побуть на самоті.

Рідко, нене, згадують про тебе,

Дні занадто куці та малі,

Ще не всі чорти живуть на небі,

Ходить їх до біса на землі.

Бачиш, з ними щогодини б'юся,

Чуєш – битви споконвічний грюк!

Як же я без друзів обійдуся,

Без лобів їх, без очей і рук?

Україно, ти моя молитва,

Ти моя розпука вікова...

Гримотить над світом люта битва

За твоє життя, твої права.

Ради тебе перли в душу сію,

Ради тебе мислю і творю...

Хай мовчать Америки й Росії,

Коли я з тобою говорю.

Хай палають хмари бурякові,

Хай сичать образи – все одно

Я проллюся крапелькою крові

На твоє священне знамено.

"Я тобі галантно не вклонюся"

Я тобі галантно не вклонюся,

Компліменту зроду не зліплю,

Tiльки в oчi нiжнi зaдивлюся,

В них свою тривогу утоплю.

І коли химерною габою

Спеленає землю довга ніч,

Довго серце тужить за тобою,

Довго сон мені не йде до віч.

Довго білі таємничі крила

Oбвивaють мaрeвoм видiнь,

І стоїш ти, крихітна, і мила,

І прозора, мов ранкова тінь.

І палають, ніби стиглі вишні,

Владно підкоряючи собі,

Губи, неціловані і грішні,

Очі, божевільно голубі.

"Ну скажи – хіба це фантастично"

Ну скажи – хіба це фантастично,

Що у цьому хаосі доріг

Під суворим небом,

Небом вічним,

Я тебе зустрів і не зберіг?

Ти і я – це вічне, як і небо.

Доки мерехтітимуть світи,

Будуть Я приходити до Тебе,

І до інших йтимуть

Горді Ти.

Як це все буденно!

Як це звично!

Скільки раз це бачила Земля!

Але ж ми з тобою…

Ми не вічні,

Ми з тобою просто – ти і я…

І тому для мене так трагічно

Те, що ти чиясь, а не моя.

"На цвинтарі розстріляних ілюзій"

Гранітні обеліски, як медузи,

Повзли, повзли і вибилися з сил –

На цвинтарі розстріляних ілюзій

Уже немає місця для могил.

Мільярди вір зариті у чорнозем,

Мільярди щасть розвіяні у прах.

Душа горить. Палає лютий розум.

І ненависть регоче на вітрах.

Коли б усі одурені прозріли,

Коли б усі убиті ожили,

То небо, від прокльонів посіріле,

Напевне б, репнуло від сорому й хули.

Тремтіть, убивці! Думайте, лакузи!

Життя не наліза на ваш копил.

Ви чуєте? На цвинтарі ілюзій

Уже немає місця для могил!

Уже народ — одна суцільна рана,

Уже від крові хижіє земля,

І кожного катюгу і тирана

Уже чекає зсукана петля.

Розтерзані, зацьковані, убиті

Підводяться і йдуть чинити суд,

І їх прокльони, злі й несамовиті,

Впадуть на душі плісняві і ситі,

І загойдають дерева на вітті

Апостолів злочинства і облуд

"Вона прийшла"

Вона прийшла непрохана й неждана,

І я її зустріти не зумів.

Вона до мене випливла з туману

Моїх юнацьких несміливих снів.

Вона прийшла, заквітчана і мила,

І руки лагідно до мене простягла,

І так чарівно кликала й манила,

Такою ніжною і доброю була.

І я не чув, як жайвір в небі тане,

Кого остерігає з висоти…

Прийшла любов непрохана й неждана –

Ну як мені за нею не піти?

"Ображайся на мене, як хочеш"

Ображайся на мене, як хочеш,

Зневажай, ненавидь мене –

Все одно я люблю твої очі

І волосся твоє сумне.

Хай досада чи гнів жевріє,

Хай до сліз я тебе озлю –

Ти для мене не тільки мрія,

Я живою тебе люблю.

Для кохання в нас часу мало,

Для мовчання – у нас віки.

Все віддав би, що жить осталось,

За гарячий дотик руки.

Влийся сонцем у щиру мову,

У думок моїх течію –

Я люблю твої губи і брови,

І поставу, і вроду твою.

Ображайся на мене, як хочеш,

Зневажай, ненавидь мене –

Все одно я люблю твої очі

І волосся твоє сумне.

TESLENKO – "Ображайся": дивіться відео онлайн

"Де зараз ви, кати мого народу?"

Де зараз ви, кати мого народу?

Де велич ваша, сила ваша де?

На ясні зорі і на тихі води

Вже чорна ваша злоба не впаде.

Народ росте, і множиться, і діє

Без ваших нагаїв і палаша.

Під сонцем вічності древніє й молодіє

Його жорстока й лагідна душа.

Народ мій є! Народ мій завжди буде!

Ніхто не перекреслить мій народ!

Пощезнуть всі перевертні й приблуди

І орди завойовників-заброд!

Ви, байстрюки катів осатанілих,

Не забувайте, виродки, ніде:

Народ мій є! В його волячих жилах

Козацька кров клекоче і гуде!