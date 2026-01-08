У застосунку Дія стартувало голосування, яке триватиме всього декілька днів – з 8 по 13 січня. Кожен українець може обрати одного з кандидатів й віддати свій голос за фаворита, пише 24 Канал із посиланням на телеграм-канал Дії.
Може зацікавити Не всі створили сім'ю: хто з героїв "Холостяка" вже одружений
Участь у голосуванні може брати кожен, кому виповнилось 14 років. У списку кандтдатів опинились такі учасники:
- KHAYAT – "Герци";
- Karyotype – "DNA";
- MON FIA – "Do You Hear Me?";
- ANSTAY – "by the way";
- Марта Адамчук – "Silvered Pines"
- OKS – "SAY IT ALL".
Кожна із пісень артистів уже доступна до прослуховування на ютубі.
Кандидати на участь у Нацвідборі на Євробачення / Фото Суспільне
Щоб проголосувати, потрібно зайти у застосунок Дія, авторизуватись, обрати розділ Сервіси та натиснути на Опитування. Після цих дій відкриється активне голосування, де можна віддати свій голос за фаворита.
Суспільне Культура днями повідомило, що 7 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2026. Під час шоу проводитимуть збір для протезування ветеранів.
Хто вже увійшов до фіналу Нацвідбору-2026?
- Jerry Heil;
- Laud;
- Leléka;
- Molodi;
- Monokate;
- Mr. Vel;
- The Elliens;
- Valeriya Force;
- "ЩукаРиба".