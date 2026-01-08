В приложении Дія стартовало голосование, которое продлится всего несколько дней – с 8 по 13 января. Каждый украинец может выбрать одного из кандидатов и отдать свой голос за фаворита, пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Дії.
Может заинтересовать Не все создали семью: кто из героев "Холостяка" уже женат
Участие в голосовании может принимать каждый, кому исполнилось 14 лет. В списке кандтдатов оказались такие участники:
- KHAYAT – "Герцы";
- Karyotype – "DNA";
- MON FIA – "Do You Hear Me?";
- ANSTAY – "by the way";
- Марта Адамчук – "Серебряные сосны"
- OKS – "SAY IT ALL".
Каждая из песен артистов уже доступна для прослушивания на ютубе.
Кандидаты на участие в Нацотборе на Евровидение / Фото Суспільне
Чтобы проголосовать, нужно зайти в приложение Дія, авторизоваться, выбрать раздел Сервисы и нажать на Опрос. После этих действий откроется активное голосование, где можно отдать свой голос за фаворита.
Общественное Культура на днях сообщило, что 7 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение-2026. Во время шоу будут проводить сбор для протезирования ветеранов.
Кто уже вошел в финал Нацотбора-2026?
- Jerry Heil;
- Laud;
- Leléka;
- Molodi;
- Monokate;
- Мистер Вел;
- Эллины;
- Валерия Сила;
- "ЩукаРыба".