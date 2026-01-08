В приложении Дія стартовало голосование, которое продлится всего несколько дней – с 8 по 13 января. Каждый украинец может выбрать одного из кандидатов и отдать свой голос за фаворита, пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Дії.

Участие в голосовании может принимать каждый, кому исполнилось 14 лет. В списке кандтдатов оказались такие участники:

  • KHAYAT – "Герцы";
  • Karyotype – "DNA";
  • MON FIA – "Do You Hear Me?";
  • ANSTAY – "by the way";
  • Марта Адамчук – "Серебряные сосны"
  • OKS – "SAY IT ALL".

Каждая из песен артистов уже доступна для прослушивания на ютубе.

Кандидаты на участие в Нацотборе на Евровидение Кандидаты на участие в Нацотборе на Евровидение / Фото Суспільне

Чтобы проголосовать, нужно зайти в приложение Дія, авторизоваться, выбрать раздел Сервисы и нажать на Опрос. После этих действий откроется активное голосование, где можно отдать свой голос за фаворита.

Общественное Культура на днях сообщило, что 7 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение-2026. Во время шоу будут проводить сбор для протезирования ветеранов.

Кто уже вошел в финал Нацотбора-2026?

  • Jerry Heil;
  • Laud;
  • Leléka;
  • Molodi;
  • Monokate;
  • Мистер Вел;
  • Эллины;
  • Валерия Сила;
  • "ЩукаРыба".