24 Канал расскажет, кому из главных героев самого романтического проекта страну удалось устроить личную жизнь.

Максим Чмерковский

Танцовщик был героем дебютного сезона "Холостяк". В финале он выбрал Ольгу Шульгину, и пара продержалась вместе всего несколько месяцев. Позже хореограф вернулся в Америку.

В 2016 году женился на австралийской танцовщице Пете Маргатройд. Пара уже воспитывает двух мальчиков, а недавно родился третий сыночек, которого назвали – Милан Максим Чмерковский.

Максим Чмерковский с женой и сыном / Фото из инстаграма

Константин Евтушенко

После проекта мужчина получил негативную славу, ведь оказалось, что за пределами шоу у него есть невеста. Хотя в финале он выбрал Анну Селюкову, но отношения строить с девушкой не планировал.

В 2014 году женился на олимпийской чемпионке Наталье Добрынской. Пара воспитывает двух сыновей и одну дочь.

Константин Евтушенко с семьей / Фото из инстаграма предпринимателя

Иракли Макацария Сезон с этим мужчиной называют одним из лучших, ведь чувствовалось, что Иракли действительно пришел искать любовь. В финале шоу он выбрал Елену Лесик, но пара пробыла вместе только 9 месяцев. Инициатором расставания была Елена.