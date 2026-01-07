24 Канал расскажет, кому из главных героев самого романтического проекта страну удалось устроить личную жизнь.
Максим Чмерковский
Танцовщик был героем дебютного сезона "Холостяк". В финале он выбрал Ольгу Шульгину, и пара продержалась вместе всего несколько месяцев. Позже хореограф вернулся в Америку.
В 2016 году женился на австралийской танцовщице Пете Маргатройд. Пара уже воспитывает двух мальчиков, а недавно родился третий сыночек, которого назвали – Милан Максим Чмерковский.
Максим Чмерковский с женой и сыном / Фото из инстаграма
Константин Евтушенко
После проекта мужчина получил негативную славу, ведь оказалось, что за пределами шоу у него есть невеста. Хотя в финале он выбрал Анну Селюкову, но отношения строить с девушкой не планировал.
В 2014 году женился на олимпийской чемпионке Наталье Добрынской. Пара воспитывает двух сыновей и одну дочь.
Константин Евтушенко с семьей / Фото из инстаграма предпринимателя
Иракли Макацария
Сезон с этим мужчиной называют одним из лучших, ведь чувствовалось, что Иракли действительно пришел искать любовь. В финале шоу он выбрал Елену Лесик, но пара пробыла вместе только 9 месяцев. Инициатором расставания была Елена.
В 2021 году Макацария женился. Избранницей стала грузинка Лиза Чичуа. Разница в возрасте между влюбленными составляет 17 лет. В 2022 году они отгуляли свадьбу, а через год родился сын Георгий. В январе прошлого года супруги во второй раз стали родителями. У пары родилась дочь, которую назвали Ниной.
А в начале декабря пара сообщила, что они в ожидании рождения третьего ребенка. В семье снова родится девочка.
Иракли Макацария в третий раз станет отцом: смотрите видео онлайн
Дмитрий Черкасов
Очередная история, когда отношения с победительницей проекта у пловца не сложились. Но свою любовь Дмитрий встретил в 2017 году.
Пара поженилась, а у Александры уже был сын от предыдущих отношений. Позже женщина родила еще одного ребенка, уже в браке с Черкасовым.
У супругов должен был быть еще один общий ребенок, однако женщина потеряла беременность. Эта ситуация едва не привела к разводу.
Дмитрий Черкасов с женой и детьми / Фото из инстаграма
Никита Добрынин
Это был первый и пока единственный случай, когда холостяк женился на победительнице шоу – Даше Квитковой. Пара отгуляла шикарную свадьбу, а через некоторое время у них родился сын Лев.
Но два года назад супруги решили расстаться, и каждый из них пошел своим путем.
Никита Добрынин и Даша Квиткова с сыном / Фото из инстаграма блогера
Максим Михайлюк
Пилот, после проекта "Холостяк", нашел свою вторую половинку. Ею стала модель Даша Хлистун, которая родила дочь Ариану и сына Димитрия.
Макс Михайлюк с семьей / Фото из инстаграма
Из всех четырнадцати холостяков только упомянутые мужчины смогли построить крепкие семьи. Но, возможно, и другим героям улыбнется судьба в личной жизни.