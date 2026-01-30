Подробностями Шанюк поделилась в интервью. Оно вышло на ютуб-канале Ксении Щербач, которая участвовала в 13 сезоне проекта, когда главным героем был ветеран войны Александр Терен.
Тоже интересно Тарасик показал, что он хороший актер, – победительница "Холостяка" о Цимбалюке
Оксана Шанюк призналась, что когда решила принять участие в проекте "Холостяк", Тарас Цимбалюк казался ей уверенным в себе, серьезным мужчиной, который умеет поддержать и знает, чего хочет.
Мне казалось, что у нас одни цели по жизни, что у нас есть ощущение правильного построения отношений и семьи. У него хорошее чувство юмора. Мне казалось, что у нас очень похожий вайб – в плане нашего ощущения мира. И он много говорил о том, что действительно хочет построить классную семью, что хочет отношений, но есть моменты с работой, что он постоянно занят,
– добавила девушка.
Шанюк вспомнила, что во время участия в реалити-шоу Цимбалюк закрывался, поэтому она не всегда понимала, когда актер настоящий, а когда нет. Из-за этого врач-косметолог больше отдалялась от мужчины.
У меня было ощущение, что не всегда он делает то, что чувствует. На одном свидании мы говорили на одну тему – на следующем свидании он спросил то же самое. Он даже не запоминал. Я понимаю, что нас (участниц – 24 Канал) много, претензий у меня нет, но все равно как женщине это немножко обидно, особенно, когда вы говорите на важные темы, в частности о семье,
– поделилась Оксана.
Интервью с Оксаной Шанюк: смотрите видео онлайн
Напомним, что Оксана Шанюк покинула проект "Холостяк" в 8 выпуске. В инстаграме девушка отметила, что навсегда запомнит время, проведенное с Тарасом Цимбалюком.
Что известно об Оксане Шанюк?
Оксана Шанюк считает, что является олицетворением настоящей украинской женщины. Когда девушке эмоционально сложно, то она идет на занятия боксом или верховой ездой, чтобы снять напряжение.
Врач-косметолог выросла в семье, где царили уважение, любовь и поддержка, поэтому Оксана хочет, чтобы ее отношения тоже были такими, а на меньшее соглашаться не готова.
Идеальный мужчина для Шанюк – добрый, уверенный в себе, честный и харизматичный. Также он должен обладать хорошим чувством юмора и иметь сильный внутренний стержень.