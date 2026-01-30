Подробицями Шанюк поділилась в інтерв'ю. Воно вийшло на ютуб-каналі Ксенії Щербач, яка брала участь у 13 сезоні проєкту, коли головним героєм був ветеран війни Олександр Терен.

Оксана Шанюк зізналась, що коли вирішила взяти участь у проєкті "Холостяк", Тарас Цимбалюк здавався їй впевненим у собі, серйозним чоловіком, який вміє підтримати й знає, чого хоче.

Мені здавалось, що у нас одні цілі по життю, що у нас є відчуття правильної побудови відносин і сім'ї. У нього гарне почуття гумору. Мені здавалось, що у нас дуже схожий вайб – у плані нашого відчуття світу. І він багато говорив про те, що дійсно хоче побудувати класну сім'ю, що хоче стосунків, але є моменти з роботою, що він постійно зайнятий,

– додала дівчина.

Шанюк пригадала, що під час участі у реаліті-шоу Цимбалюк закривався, тому вона не завжди розуміла, коли актор справжній, а коли ні. Через це лікарка-косметологиня більше віддалялась від чоловіка.

У мене було відчуття, що не завжди він робить те, що відчуває. На одному побаченні ми говорили на одну тему – на наступному побаченні він запитав те саме. Він навіть не запам'ятовував. Я розумію, що нас (учасниць – 24 Канал) багато, претензій у мене немає, але все одно як жінці це трошки образливо, особливо, коли ви говорите на важливі теми, зокрема про сім'ю,

– поділилась Оксана.

Інтерв'ю з Оксаною Шанюк: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що Оксана Шанюк покинула проєкт "Холостяк" у 8 випуску. В інстаграмі дівчина наголосила, що назавжди запам'ятає час, проведений з Тарасом Цимбалюком.

Що відомо про Оксану Шанюк?