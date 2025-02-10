Брэдли Купер, Тейлор Свифт, Леди Гага и другие: кого из мировых звезд заметили на Супербоуле-2025
В Соединенных Штатах состоялось долгожданное противостояние сезона в профессиональном американском футболе –Супербоул-2025. На матч пришло немало мировых звезд.
Среди них – певцы, актеры, режиссеры и другие. О том, кого именно из знаменитостей заметили на Супербоуле-2025, пишет Show 24.
Не пропустите Важный шаг, – Ziferblat публично обратился к Тине Кароль и другим участникам Нацотбора-2025
Так, на трибунах и в VIP-ложах заметили Брэдли Купера, а также певиц Айс Спайс и Тейлор Свифт.
Для справки! Бойфренд американской артистки Тейлор Свифт принадлежит к команде Kansas City Chiefs, которая в прошлом году выиграла Суперкубок.
Брэдли Купера, Айс Спайс и Тейлор Свифт на Супербоуле-2025 / Скриншоты из инстаграма
Леди Гага тоже посетила Супербоул-2025. Певица, что интересно, выбрала нестандартный total black образ.
Также спортивный матч посетил муж Бейонсе, рэпер Jay-Z, вместе с дочерьми Блю Айви и Руми Картер.
Звезду фильма "Нерв" Эмму Робертс тоже заметили на Супербоуле-2025.
Кроме этого, на Супербоуле-2025 были актер и режиссер Кевина Костнера, писательница Марта Стюарт, актер и комик Пит Дэвидсона и другие.
Что известно о Супербоуле-2025
- Финальный матч чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ) состоялся в ночь на 10 февраля в Новом Орлеане. "Филадельфия Иглз" уверенно победили "Канзас-Сити Чифс" со счетом 40:22.
- Игра состоялась на стадионе Caesars Superdome.
- Интересно, что для "Иглз" это вторая победа в истории клуба и первая за последние восемь лет.