Брэдли Купер, Тейлор Свифт, Леди Гага и другие: кого из мировых звезд заметили на Супербоуле-2025

В Соединенных Штатах состоялось долгожданное противостояние сезона в профессиональном американском футболе –Супербоул-2025. На матч пришло немало мировых звезд.

Среди них – певцы, актеры, режиссеры и другие. О том, кого именно из знаменитостей заметили на Супербоуле-2025, пишет Show 24.

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Так, на трибунах и в VIP-ложах заметили Брэдли Купера, а также певиц Айс Спайс и Тейлор Свифт.

Для справки! Бойфренд американской артистки Тейлор Свифт принадлежит к команде Kansas City Chiefs, которая в прошлом году выиграла Суперкубок.

Брэдли Купера, Айс Спайс и Тейлор Свифт на Супербоуле-2025 / Скриншоты из инстаграма

Леди Гага тоже посетила Супербоул-2025. Певица, что интересно, выбрала нестандартный total black образ.

Также спортивный матч посетил муж Бейонсе, рэпер Jay-Z, вместе с дочерьми Блю Айви и Руми Картер.

Звезду фильма "Нерв" Эмму Робертс тоже заметили на Супербоуле-2025.

Кроме этого, на Супербоуле-2025 были актер и режиссер Кевина Костнера, писательница Марта Стюарт, актер и комик Пит Дэвидсона и другие.

Что известно о Супербоуле-2025