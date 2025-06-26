С необычной просьбой к гостям: впервые показали эксклюзивное приглашение на свадьбу Джеффа Безоса

26 июня стартует одна из самых громких свадеб этого года. Основатель Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос женится на журналистке Лорен Санчес. На событие пригласили около 200 человек, среди которых есть немало мировых звезд.

В интернете уже появилось фото эксклюзивного приглашения, которое получили гости. Сообщает Show 24 со ссылкой на GMA.

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Так, свадебное приглашение оформлено в нежных пастельных оттенках розового, голубого и серого, украшено перьями, бабочками и звездной пылью. Кроме того, на приглашении изображен мост Риальто с гондолами – один из самых известных символов Венеции. Особая просьба молодоженов – отказаться от подарков. Вместо этого они призывают сделать взносы в поддержку нескольких важных инициатив в Венеции: в офис ЮНЕСКО для сохранения исторического наследия города; в CORILA – для охраны экосистемы венецианской лагуны и в Венецианский международный университет для развития экологических и образовательных проектов.

Этот город подарил нам неоценимые воспоминания. Мы хотим, чтобы Венеция оставалась такой же очаровательной для будущих поколений,

– указано в приглашении.



Свадебное приглашение Джеффа Безоса и Лорен Санчес / Фото из открытых источников

По информации западных СМИ, свадебные торжества продлятся три дня. Основная часть запланирована на 27 июня на острове Сан-Джорджо-Маджоре. Из-за события остров полностью закроют для туристов на шесть дней.

Сначала планировали провести церемонию в здании Scuola Grande della Misericordia, но из-за массовых протестов горожан место изменили. Местные жители возмущены чрезмерной роскошью мероприятия, а улицы Венеции украсили баннерами и плакатами в знак протеста.

На торжества приглашены немало знаменитостей: среди них Ким Кардашьян, Бейонсе, Джей-Зи, Опра Уинфри, Леонардо Ди Каприо, Мик Джаггер, Кэти Перри, Орландо Блум и члены семьи Дональда Трампа.

Поговаривают, что часть празднования может пройти на яхте Джеффа Безоса – роскошной Koru стоимостью 500 миллионов долларов.

Общий бюджет свадьбы может составить от 30 до 50 миллионов долларов.