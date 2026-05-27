Отказались от роскоши: какими были свадьбы украинских звезд

Бытует мнение, что когда женятся известные люди, то их свадьбы обязательно роскошные и на празднование тратятся чуть ли не сотни тысяч долларов. Однако, как показывает украинский шоу-бизнес, наши знаменитости предпочитают не размах, а скромность.

Поэтому 24 Канал решил вспомнить и показать, как выглядели звезды на своих свадьбах, ведь такие события запечатлеваются в памяти на всю жизнь.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин

Всем известно, что ранее певица была замужем за Владимиром Дантесом, а с семьей Кацуриных они просто дружили. Но случилось так, что Надя развелась и закрутила роман с ресторатором Мишей Кацуриным.

13 июля 2023 года Дорофеева вышла замуж во второй раз. Над платьем невесты работала дизайнер Катя Сильченко. Известно, что фату делали вручную и на ней есть инициалы влюбленных.

Но вот образ жениха в сети раскритиковали. Поклонникам не понравилось, что под костюм Миша Кацурин выбрал кеды и кепку – это якобы испортило его свадебный образ.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой

MamaRika и Сергей Середа

Пара поженилась в феврале 2020 года. Влюбленные отказались от свадьбы в ее традиционном смысле и решили провести церемонию на берегу океана. Известно, что MamaRika поменяла несколько образов, а Сергей был в светлом костюме без рубашки.

Свадьба MamaRika и Сергея Середы / Фото из инстаграма певицы

Елена и Сергей Кравец

Елена и Сергей вместе с 1997 года, а поженились влюбленные в 2002 году. В 2003 году у супругов родилась дочь Мария, а в 2016 году на свет появились двойняшки Иван и Екатерина.

Пара гуляла свадьбу в привычном тогда для всех стиле. Свидетелями были Владимир и Елена Зеленские.

Владимир и Елена Зеленские на свадьбе Елены и Сергея / Фото "Телеграф"

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев

Через месяц после помолвки Ефросинина узнала, что беременна. В 2003 году пара отгуляла свадьбу, а в 2004 – у них родилась дочь Нана.

Невеста выбрала изысканное платье, которое подчеркивало ее фигуру, а вот жених был в классическом костюме черного цвета.

Свадьба Маши Ефросининой / Фото из соцсетей

Джамала и Бекир Сулейманов

Победительница Евровидения-2016 вышла замуж через год после своей феерической победы на конкурсе. Официальная церемония состоялась утром в Исламском культурном центре в Киеве, а вторую часть празднования перенесли в один из загородных ресторанов столицы.

Сегодня супруги воспитывают троих сыновей.

Свадьба Джамалы / Фото из инстаграма певицы

Наталка Карпа и Евгений Терехов

Певица вышла замуж за военнослужащего в 2016 году. Свадьба состоялась во Львове. В 2019 году у супругов родилась дочь Злата. Крестным отцом девочки стал лидер группы АНТИТИЛА – Тарас Тополя.

Сегодня муж артистки служит в составе 58-й мотопехотной бригады имени Ивана Выговского. Пара вынуждена поддерживать отношения на расстоянии.

Наталка Карпа и Евгений Терехов на свадьбе / Фото пресс-службы певицы

Александр и Инна Педан

Будущую жену Инну Александр встретил еще в середине 90-х – во время городского чемпионата КВН в Хмельницком. Пара поженилась в 2003 году. В браке родилось двое детей – дочь Валерия и сын Марк.

Александр Педан с женой / Фото из инстаграма

Телеведущий убежден, что фундамент крепких отношений – это прежде всего уважение, а также любовь, физическая близость и дети.

Какими были свадьбы украинских звезд в 2025 году?

В прошлом году многие представители шоу-бизнеса пошли под венец. Почти все они выбрали скромные празднования, а некоторые даже решили гулять в соответствии с украинскими обычаями.

Свадьбы украинских звезд в 2025 году / Фото из соцсетей

Ожидаем, что 2026 год станет также поводом для хороших новостей, а не разводов. Ведь в последнее время немало звездных пар решили поставить "крест" на своих отношениях.