Свадьба – одно из главных событий в жизни каждой влюбленной пары. Но к звездным свадьбам часто приковано внимание поклонников и прессы. Оригинальные образы и празднования привлекают внимание соцсетей и часто становятся объектом для обсуждений.

Show 24 предлагает вспомнить, какими были свадьбы украинских знаменитостей – от роскошных празднований до скромных церемоний для двоих.

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Джамала и Бекир Сулейманов

27 апреля 2017 года певица вышла замуж за экономиста и бизнесмена. Церемония состоялась в Исламском культурном центре в Киеве, а празднование – в одном из загородных ресторанов. У супругов родилось трое сыновей.



Звездные свадьбы / Фото из инстаграма звезд

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев

Телеведущая и бизнесмен поженились в 2003 году. На свадьбе звучали украинские песни, танцевали лезгинку (ведь Тимур имеет осетинские и грузинские корни), выпускали голубей. Супруги воспитывают дочь Нану и сына Александра.



Звездные свадьбы / Фото из инстаграма звезд

Надя Дорофеева и Миша Кацурин

Слухи о свадьбе пары ходили длительное время. Но только через месяц после события Надя и Михаил все-таки подтвердили: они поженились. Это произошло в июне 2023 года, на празднике присутствовали родные и близкие друзья. Певица выбрала платье от TG Botanical и оригинальную длинную фату от The Coat.



Звездные свадьбы / Фото из инстаграма звезд

MamaRika и Сергей Середа

Влюбленная пара поженилась в марте 2020 года, после нескольких лет отношений. Они отпраздновали событие на берегу моря в Таиланде, где были только вдвоем. MamaRika сменила несколько свадебных платьев, а юморист предстал в костюме. Сейчас пара воспитывает сына.



Звездные свадьбы / Фото из инстаграма звезд

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Пара познакомилась в театре. В то время Ольга еще была замужем за своим первым мужем. Однако чувства взяли верх – в 1996 году она вышла замуж во второй раз. Одна из самых крепких пар украинского шоубизнеса воспитывает сейчас дочь Анну.



Звездные свадьбы / Фото из инстаграма звезд

Григорий и Кристина Решетники

Григорий и Кристина познакомились на телевидении, со временем между ними возникли романтические отношения. 10 октября 2010 года они поженились в Ивано-Франковске, пригласив около 150 человек. Сейчас супруги воспитывают троих сыновей.



Звездные свадьбы / Фото из инстаграма звезд

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян

Пара познакомилась на "Голосе страны". Сначала между ними возникла дружба, а потом и любовь. В 2017 году они сыграли свадьбу на берегу Днепра. Ведущим церемонии был Олег Винник. Тоня и Арсен провели еще одну церемонию через год в Таиланде.



Звездные свадьбы / Фото из инстаграма звезд