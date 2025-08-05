Как выглядели свадьбы украинских звезд: волшебные архивные фото, которых вы могли не видеть
- Свадьба Джамалы и Бекира Сулейманова состоялась в 2017 году в Исламском культурном центре в Киеве, празднование прошло в загородном ресторане.
- Надя Дорофеева и Миша Кацурин поженились в июне 2023 года, свадьбу отметили в кругу родных и друзей, певица выбрала платье от TG Botanical.
- Маша Ефросинина и Тимур Хромаев поженились в 2003 году, на свадьбе пели украинские песни и танцевали лезгинку.
- Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян поженились в 2017 году на берегу Днепра.
Свадьба – одно из главных событий в жизни каждой влюбленной пары. Но к звездным свадьбам часто приковано внимание поклонников и прессы. Оригинальные образы и празднования привлекают внимание соцсетей и часто становятся объектом для обсуждений.
Show 24 предлагает вспомнить, какими были свадьбы украинских знаменитостей – от роскошных празднований до скромных церемоний для двоих.
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Джамала и Бекир Сулейманов
27 апреля 2017 года певица вышла замуж за экономиста и бизнесмена. Церемония состоялась в Исламском культурном центре в Киеве, а празднование – в одном из загородных ресторанов. У супругов родилось трое сыновей.
Звездные свадьбы / Фото из инстаграма звезд
Маша Ефросинина и Тимур Хромаев
Телеведущая и бизнесмен поженились в 2003 году. На свадьбе звучали украинские песни, танцевали лезгинку (ведь Тимур имеет осетинские и грузинские корни), выпускали голубей. Супруги воспитывают дочь Нану и сына Александра.
Звездные свадьбы / Фото из инстаграма звезд
Надя Дорофеева и Миша Кацурин
Слухи о свадьбе пары ходили длительное время. Но только через месяц после события Надя и Михаил все-таки подтвердили: они поженились. Это произошло в июне 2023 года, на празднике присутствовали родные и близкие друзья. Певица выбрала платье от TG Botanical и оригинальную длинную фату от The Coat.
Звездные свадьбы / Фото из инстаграма звезд
MamaRika и Сергей Середа
Влюбленная пара поженилась в марте 2020 года, после нескольких лет отношений. Они отпраздновали событие на берегу моря в Таиланде, где были только вдвоем. MamaRika сменила несколько свадебных платьев, а юморист предстал в костюме. Сейчас пара воспитывает сына.
Звездные свадьбы / Фото из инстаграма звезд
Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Пара познакомилась в театре. В то время Ольга еще была замужем за своим первым мужем. Однако чувства взяли верх – в 1996 году она вышла замуж во второй раз. Одна из самых крепких пар украинского шоубизнеса воспитывает сейчас дочь Анну.
Звездные свадьбы / Фото из инстаграма звезд
Григорий и Кристина Решетники
Григорий и Кристина познакомились на телевидении, со временем между ними возникли романтические отношения. 10 октября 2010 года они поженились в Ивано-Франковске, пригласив около 150 человек. Сейчас супруги воспитывают троих сыновей.
Звездные свадьбы / Фото из инстаграма звезд
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян
Пара познакомилась на "Голосе страны". Сначала между ними возникла дружба, а потом и любовь. В 2017 году они сыграли свадьбу на берегу Днепра. Ведущим церемонии был Олег Винник. Тоня и Арсен провели еще одну церемонию через год в Таиланде.