Что известно о Светлане Готочкиной – бывшей девушке Тараса Цымбалюка

Светлана Готочкина – ресторатор и дизайнер. Она является владелицей столичного ресторана Fish Fetish и бренда одежды GOT'S label.

В 2022 году стало известно, что Цимбалюк развелся с визажисткой Тиной Антоненко. Через несколько месяцев выяснилось, что актер находится в новых отношениях. Его избранницей стала Светлана. Подробнее о жизни бизнесвумен читайте на 24 Канале.

Что известно о Светлане Готочкиной?

Пара познакомилась благодаря общей подруге. Сначала они переписывались, когда девушка находилась в Польше, то они с Тарасом созванивались. Во время первого разговора Тарас понял, что влюбился.

В 2023 году состоялось знакомство с родителями актера, а в 2024 – пара отпраздновала два года отношений. Но в начале 2025 года распространились первые слухи, что Тарас и Светлана больше не вместе.

Поклонники пары не могли понять ситуации, поэтому непосредственно спросили у ресторатора об отношениях с Тарасом.

Открыла я ваши вопросы и, знаете, решила, что, видимо, я не буду на них отвечать. А знаете почему? Потому что 99,9% на одну лишь тему. Все, вас больше ничего не интересует. Тема личной жизни закрыта,

– сказала Светлана Готочкина.

Тарас Цимбалюк и Светлана Готочкина / Фото из инстаграма Тараса Цимбалюка

Впоследствии стало известно, что Тарас Цимбалюк – главный герой проекта "Холостяк". В начале сентября мужчина был среди манекенщиков, которые демонстрировали одежду Светланы. Однако экс-влюбленные не комментировали эту ситуацию несмотря на новые слухи, относительно их вероятного воссоединения.

Тарас Цимбалюк и Светлана Готочкина на показе / Скриншот из инстаграма

В одном из выпусков "Холостяка" Цимбалюк впервые назвал причину расставания с дизайнером. По словам актера, они решали бытовые проблемы по телефону или в переписках, а не вживую. Кроме того, Готочкина не понимала особенности профессии мужчины.

На днях, 16 декабря, актер праздновал день рождения. Тарасу Цимбалюку исполнилось 36 лет. Вдруг в сети появилось поздравление от Светланы.

Она опубликовала совместное фото с мужем, на котором он обнимает ее за плечи, а также добавила текст.

С днем рождения, друг. Спасибо тебе огромное, что не пишешь весь этот год и даешь спокойно ходить на свидания,

– написала дизайнер.

Готочкина поздравила Цимбалюка с 36-летием / Скриншот из инстаграма дизайнера

Но несмотря на такие фразы в сети ходят слухи, что сейчас актер находится в отношениях с Готочкиной. Более того, даже предполагают, что они и не расходились. Однако в октябре, отвечая на вопрос подписчиков в инстаграме, Светлана призналась, что не имеет парня.

Светлана Готочкина заявила, что не имеет парня / Скриншот из инстаграма дизайнера

На днях в Threads распространялась информация, что Тараса и Светлану видели вместе.

Цымбалюка и Готочкину видели вместе / Скриншот из Threads

Что касается работы, то Светлана продолжает успешно заниматься своим бизнесом. Известно, что партнером Готочкиной в ресторанном бизнесе был российский ресторатор Александр Орлов. Впоследствии Светлана заявила, что с марта 2022 года она больше не сотрудничает с россиянином.

