На днях пара поставила точку в слухах, официально подтвердив отношения. Кто такой Юрий Савранский и что известно о его отношениях с известной актрисой – читайте далее в материале 24 Канала.

Как рассказывала Наталка Денисенко в интервью на ютуб-канале Маши Ефросининой, Юрий – друг Тараса Цимбалюка.

Чем занимается Юрий Савранский?

На инстаграм-странице указано, что он – предприниматель. Мужчина занимается торговлей различными товарами через магазины и рынки, как указано на платформе YouControl.

Кроме бизнеса, Юрий работает моделью для брендов. Также у него есть актерский агент, что позволяет пригласить Савранского на съемки в кино или сериалы.

В дополнение, Юрий занимает должность руководителя технической части ювелирного бренда UNA, который принадлежит Наталье Денисенко.

Юрий Савранский, Наталья Денисенко, Светлана Готочкина, Тарас Цимбалюк и Ольга Сумская / Фото из инстаграма бизнесмена

Что известно о личной жизни Савранского?

Из соцсетей Юрия известно, что у него двое детей – дочь и сын. Долгое время бизнесмен состоял в браке с женщиной, по имени Марлена. Однако в августе, согласно Единому государственному реестру судебных решений, Савранский подал на развод.

Марлюша, тебе 35. И половину этой прекрасной жизни ты подарила мне,

– писал Юрий в своем инстаграме еще в январе 2025 года.

Самому Юрию в мае исполнилось 36 лет.

Что известно об отношениях Денисенко и Савранского?

Первые слухи о романе появились осенью этого года после громкого инцидента в соцсетях. Бывший муж Наталки Денисенко, Андрей Фединчик, оставил резкие комментарии под публикацией актрисы с букетом цветов, обвинив ее в измене.

Юрка подарил, когда я был не рядом. Юрка Савранский... Он, кстати, под юбку тебе залезал, когда я вынужденно был далеко. Вам все вернется, горите в аду,

– написал тогда мужчина.

Андрей Фединчик обвинил Наталью Денисенко в измене / Скриншот из интервью на ютуб-канале Маши Ефросининой

Впоследствии эти комментарии были удалены, а Наталья отрицала измену во время брака. В январе 2025 года актриса подала на развод с Андреем Фединчиком. Пара прожила вместе 8 лет и имеет общего сына.

После разрыва Денисенко неоднократно замечали в компании Юрия Савранского: они вместе посещали заведения Киева, были на концерте Артема Пивоварова и публиковали совместные фото.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский / Фото из соцсетей