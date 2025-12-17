Що відомо про Світлану Готочкіну – колишню дівчину Тараса Цимбалюка

Світлана Готочкіна – рестораторка та дизайнерка. Вона є власницею столичного ресторану Fish Fetish та бренду одягу GOT’S label.

У 2022 році стало відомо, що Цимбалюк розлучився з візажисткою Тіною Антоненко. Через декілька місяців з'ясувалось, що актор перебуває у нових стосунках. Його обраницею стала Світлана. Детальніше про життя бізнесвумен читайте на 24 Каналі.

Що відомо про Світлану Готочкіну?

Пара познайомилась завдяки спільній подрузі. Спершу вони листувались, коли дівчина перебувала у Польщі, то вони з Тарасом зідзвонювались. Під час першої розмови Тарас зрозумів, що закохався.

У 2023 році відбулось знайомство з батьками актора, а у 2024 – пара відсвяткувала два роки стосунків. Та на початку 2025 року поширились перші чутки, що Тарас і Світлана більше не разом.

Шанувальники пари не могли зрозуміти ситуації, тому безпосередньо запитали у рестораторки про стосунки з Тарасом.

Відкрила я ваші запитання і, знаєте, вирішила, що, мабуть, я не буду на них відповідати. А знаєте чому? Тому що 99,9% на одну лише тему. Все, вас більше нічого не цікавить. Тема особистого життя закрита,

– сказала Світлана Готочкіна.

Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна / Фото з інстаграму Тараса Цимбалюка

Згодом стало відомо, що Тарас Цимбалюк – головний герой проєкту "Холостяку". На початку вересня чоловік був серед манекенників, які демонстрували одяг Світлани. Однак ексзакохані не коментували цієї ситуації попри нові чутки, щодо їхнього ймовірного возз'єднання.

Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна на показі / Скриншот з інстаграму

В одному з випусків "Холостяка" Цимбалюк уперше назвав причину розставання з дизайнеркою. За словами актора, вони розв'язували побутові проблеми телефоном або у листуваннях, а не наживо. Крім того, Готочкіна не розуміла особливості професії чоловіка.

Днями, 16 грудня, актор святкував день народження. Тарасу Цимбалюку виповнилось 36 років. Раптом у мережі з'явилось привітання від Світлани.

Вона опублікувала спільне фото з чоловіком, на якому він обіймає її за плечі, а також додала текст.

З днем народження, друже. Дякую тобі величезне, що не пишеш увесь цей рік і даєш спокійно ходити на побачення,

– написала дизайнерка.

Готочкіна привітала Цимбалюка з 36-річчям / Скриншот з інстаграму дизайнерки

Та попри такі фрази у мережі ходять чутки, що зараз актор перебуває у стосунках з Готочкіною. Ба більше, навіть припускають, що вони й не розходилися. Проте у жовтні, відповідаючи на питання підписників в інстаграмі, Світлана зізналась, що не має хлопця.

Світлана Готочкіна заявила, що не має хлопця / Скриншот з інстаграму дизайнерки

Днями у Threads ширилась інформація, що Тараса і Світлану бачили разом.

Цимбалюка і Готочкіну бачили разом / Скриншот з Threads

Що стосується роботи, то Світлана продовжує успішно займатись своїм бізнесом. Відомо, що партнером Готочкіної у ресторанному бізнесі був російський ресторатор Олександр Орлов. Згодом Світлана заявила, що з березня 2022 року вона більше не співпрацює з росіянином.

