Неожиданный дуэт: Лобода и Галкин спели на украинском в Дубае
- Светлана Лобода и Максим Галкин исполнили украинские песни на частной вечеринке в Дубае, что вызвало резонанс в сети.
- Они зажгли под "Этот сон" Степана Гиги и "Смереку" Любомира Якима.
Сеть "разорвало" совместное выступление украинской певицы Светланы Лободы и российского юмориста Максима Галкина. Они вместе спели песни на украинском языке на частной вечеринке в Дубае.
В частности, Лобода и Галкин зажгли под "Этот сон" Степана Гиги и "Смереку" Любомира Якима. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу певицы.
Не пропустите Винник, который редко появляется на публике, неожиданно показался в объятиях Данилко
Так, на днях менеджер Светланы Лободы, который в инстаграме указан как Maxim Golovkine, отметил свой день рождения. Ему исполнилось 30 лет. На праздник Максим пригласил Светлану Лободу, а гостей развлекал Галкин. Во время празднования шоумен спел с Лободой "Смереку", адаптировав текс под Светлану.
Кроме того, вместе они подпевали под песню "Этот сон" и весело танцевали.
Добавим, что Светлану Лободу, как и Максима Галкина, считают довольно "неоднозначными личностями" в Украине.
Что известно о позиции Светланы Лободы и Максима Галкина относительно войны в Украине?
- В начале полномасштабного вторжения Светлана Лобода публично поддержала Украину, хотя после 2014 года продолжала свою деятельность в России. Она даже заявляла, что изучает украинский язык и помогает военным. Однако впоследствии артистка попала в ряд скандалов. В частности, из-за своих выступлений с россиянами на одной сцене и заявления о русском языке. Лобода утверждала, что "не русский язык убивает и он не принадлежит российской власти", поэтому артистка будет продолжать петь на русском. Лобода с дочерьми, как известно из открытых источников, после 2022 года живет в Латвии.
- В то же время Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой переехали из России в Израиль. Они также публично осудили российско-украинскую войну, а Галкина даже признали иноагентом в России. Однако юмористу все еще вспоминают его выступления в Крыму в 2014 году и унизительные шутки в сторону украинцев.