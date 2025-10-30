Неожиданный дуэт: Лобода и Галкин спели на украинском в Дубае

Сеть "разорвало" совместное выступление украинской певицы Светланы Лободы и российского юмориста Максима Галкина. Они вместе спели песни на украинском языке на частной вечеринке в Дубае.

В частности, Лобода и Галкин зажгли под "Этот сон" Степана Гиги и "Смереку" Любомира Якима. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу певицы.

Так, на днях менеджер Светланы Лободы, который в инстаграме указан как Maxim Golovkine, отметил свой день рождения. Ему исполнилось 30 лет. На праздник Максим пригласил Светлану Лободу, а гостей развлекал Галкин. Во время празднования шоумен спел с Лободой "Смереку", адаптировав текс под Светлану.

Кроме того, вместе они подпевали под песню "Этот сон" и весело танцевали.

Добавим, что Светлану Лободу, как и Максима Галкина, считают довольно "неоднозначными личностями" в Украине.

Что известно о позиции Светланы Лободы и Максима Галкина относительно войны в Украине?