Светлана Лобода встретилась с украинскими поклонниками в Грузии. Певица сделала им замечание, ведь они общались на русском языке.

Соответствующее видео появилось в фан-аккаунте Лободы, передает Show 24. Она встретилась с фанами в грузинском городе Батуми, где 15 августа давала концерт – сейчас певица находится в туре.

Во время разговора поклонники рассказали Светлане Лободе, что живут в Батуми, но сами родом из Ирпеня – родного города женщины. Они общались на русском языке, из-за чего певица неожиданно сделала им замечание.

Почему вы не говорите на украинском языке? Это же классно говорить на нашем языке,

– сказала она.

Интересно, что сперва Лобода общалась с фанами на русском, но когда услышала, что они с Киевщины – перешла на украинский.

Реакция сети

Такое замечание от певицы выглядит странным, ведь она сама продолжает говорить на русском, вести блог и петь песни на языке врага. Так, в сети Светлану Лободу упрекнули за это:

"Спрашивает, почему не говорят на украинском языке, хотя сама поет и говорит на русском".

"Это та, которая на концертах до сих пор поет на русском?"

"А почему Лобода разговаривает на украинском только на камеру?"

Что ранее Светлана Лобода говорила об украинском языке?

Напомним, в 2023 году, когда уже продолжалось полномасштабное вторжение, Светлана Лобода заявляла, что на русском языке говорят миллионы людей в мире и что он не принадлежит российской власти.

"Не русский язык убивает украинских детей и украинских людей. Большинство Украины разговаривает на русском языке. Русский язык не принадлежит российской власти. Если бы только российская власть говорила на русском языке, мы категорически на этом языке не говорили бы. Но миллионы людей по всему миру говорят на русском языке. Так случилось", – сказала певица.