Відповідне відео з'явилось у фан-акаунті Лободи, передає Show 24. Вона зустрілася з фанами у грузинському місті Батумі, де 15 серпня давала концерт – зараз співачка перебуває в турі.

Читайте також Попри війну: українські артисти, які випускають російськомовні пісні

Під час розмови шанувальники розповіли Світлані Лободі, що живуть у Батумі, але самі родом з Ірпеня – рідного міста жінки. Вони спілкувалися російською мовою, через що співачка неочікувано зробила їм зауваження.

Чому ви не говорите українською мовою? Це ж класно говорити нашою мовою,

– сказала вона.

Цікаво, що спершу Лобода спілкувалася з фанами російською, але коли почула, що вони з Київщини – перейшла на українську.

Реакція мережі

Таке зауваження від співачки виглядає дивним, адже вона сама продовжує говорити російською, вести блог і співати пісні мовою ворога. Так, у мережі Світлані Лободі дорікнули за це:

"Питає, чому не говорять українською мовою, хоча сама співає і говорить російською".

"Це та, яка на концертах і досі співає російською?"

"А чому Лобода розмовляє українською тільки на камеру?"

Що раніше Світлана Лобода казала про українську мову?

Нагадаємо, у 2023 році, коли вже тривало повномасштабне вторгнення, Світлана Лобода заявляла, що російською мовою розмовляють мільйони людей у світі й що вона не належить російській владі.

"Не російська мова вбиває українських дітей та українських людей. Більшість України розмовляє російською мовою. Російська мова не належить російській владі. Якби тільки російська влада говорила російською мовою, ми категорично цією мовою не говорили б. Але мільйони людей по всьому світу говорять російською мовою. Так трапилось", – сказала співачка.