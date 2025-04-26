Однако нашлись и те, кто продолжает выпускать песни на русском языке, несмотря на войну, которую Россия развязала против Украины. О ком из украинских артистов идет речь, узнавайте в материале Show 24.

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Светлана Лобода

После 2014 года, когда началась российско-украинская война, Светлана Лобода продолжала строить карьеру в России. В 2022 году, когда Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, певица якобы осудила войну, но некоторым украинцам ее позиция непонятна до сих пор. Более того, артистка дальше выпускает песни на русском языке, хотя в репертуаре артистки есть и украиноязычные треки.

Светлана Лобода / Фото из инстаграма певицы

T-Fest

T-Fest (Кирилл Незборецкий) – украинский музыкант родом из Черновцов, который долгое время строил карьеру в России. После 24 февраля 2022 года он осудил войну и заявил, что покинул страну-террористку еще до ее начала. В то же время T-Fest продолжает создавать песни на русском языке.

T-Fest / Фото из инстаграма музыканта

"Пошлая Молли"

Группа "Пошлая Молли" – также среди тех, кто выпускает треки на русском языке. В октябре 2024 года, в частности, вышел русскоязычный мини-альбом RATT#WHORE, в который вошла и популярная песня "Адская колыбельная". Ранее украинцы вывели ее в тренды YouTube. Более того, тогда заметили, что трек можно послушать по меньшей мере на четырех российских платформах: "Яндекс Музыка", "Звук", "МТС Музыка" и "VK Музыка".

"Пошлая Молли" / Фото из инстаграма группы

Заметим, что недавно песня Homay российской группы Ay Yola возглавила украинские чарты.