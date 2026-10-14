Светлана Павелецкая рассказала, как к ней относятся дети Дмитрия Кулебы от первого брака

Супруга бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, предпринимательница Светлана Павелецкая, рассказала об отношениях с детьми мужа. Она также призналась, как к ней обращаются сын и дочь дипломата.

Одна из подписчиц Павелецкой решила лично поинтересоваться, как складываются ее отношения с Егором и дочерью экс-министра Любой. В ответ на вопрос в инстаграме бизнес-леди дала понять, что серьезных недоразумений между ними нет. По ее словам, дети Дмитрия называют ее просто "Света".

"Похоже, нормально воспринимают",

– коротко ответила Павелецкая.

Светлана Павелецкая об отношениях с детьми Кулебы / фото из инстаграма

Напомним, что Егор и Люба родились в предыдущем браке Дмитрия Кулебы с Евгенией. Сейчас они живут с матерью. Сама же Светлана воспитывает 13-летнего сына Александра от предыдущих отношений. Мальчик живет вместе с ней и Дмитрием.

В то же время общих детей супруги не планируют. Ранее в программе "ТУР Звездами" Павелецкая объясняла, что они с мужем обсудили этот вопрос еще в начале отношений. По словам предпринимательницы, у обоих уже есть опыт родительства, и теперь они хотят больше времени уделять друг другу.

Мы познакомились с Дмитрием, когда уже были взрослыми, зрелыми людьми. У нас есть трое замечательных детей на двоих: мой сын, а также дочь и сын Дмитрия. Думаю, что все родительские обязанности каждый из нас выполнил в полной мере. Мы не хотим больше детей. И не хотели их в тот момент, когда встретились,

– рассказывала Светлана.

Светлана Павелецкая с Дмитрием Кулебой и детьми / фото из инстаграма

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