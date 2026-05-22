Невеста Дмитрия Кулебы впервые показала платье для свадебной церемонии

26 мая состоится регистрация брака бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и коммуникационщицы и предпринимательницы Светланы Павелецкой – они официально станут мужем и женой.

Для этого знакового в жизни пары дня Светлана уже выбрала платье. Его она показала на своей странице в инстаграме.

Не пропустите В роскошном платье украинского бренда: Даша Квиткова дебютировала на красной дорожке в Каннах

Павелецкая выбрала белое платье от украинского бренда GASANOVA. Наряд имеет открытую спину, украшенную жемчугом на золотых цепочках.

Светлана Павелецкая показала свое свадебное платье: смотрите видео онлайн

Дмитрий Кулеба в интервью на ютуб-канале "Розмова" поделился, что празднование будет камерным: в кругу семьи и детей.

История любви Дмитрия Кулебы и Светланы Павелецкой

Первое знакомство Дмитрия и Светланы состоялось в 2003 году. Павелецкая с другими студентами-международниками участвовала в учебной игре, похожей на юридические дебаты. Их ментором был Кулеба, который и тренировал студентов.

После длительной паузы общение между ними возобновилось в 2014 году, однако отношения начались только через несколько лет.

Судьба снова свела Дмитрия и Светлану благодаря книге Кулебы "Война за реальность. Как побеждать в мире фейков, правд и сообществ". Во время работы над книгой Дмитрий обратился в издательство "Книголав", соучредителем которого является Павелецкая. После этого они начали общаться. Пара съехалась в 2021 году, а осенью 2025 года Дмитрий сделал предложение Светлане.