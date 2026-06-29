Светлана Тарабарова рассказала, как нападение преступников привело к тяжелой болезни и смерти ее отца

Украинская певица Светлана Тарабарова дала откровенное интервью, в котором подробно рассказала о потере самого близкого человека. Артистка поделилась трагической историей о том, как нападение неизвестных стало причиной 30-летней борьбы ее отца с диабетом.

В интервью Славе Демину певица вспомнила события из своего детства в Херсоне. По словам Светланы, ее отец, Василий Владимирович, работал на заводе. Однажды вечером, когда он возвращался домой после получения зарплаты, на него напали грабители.

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Трагедия, изменившая жизнь

Мужчину ударили металлической трубой по ногам и голове. Преступники забрали часы и 70 гривен зарплаты. Мобильной связи тогда не было, и семья искала его всю ночь.

В 4 утра, это было уже недалеко от нашего дома, он полз со сломанными ногами, весь в крови, домой. И я помню его крик, он кричал из-под подъезда. Он полз на коленях. Я помню, у него даже белок глаз не было, потому что все заплыло, крови было много,

– вспомнила певица.

Как выяснилось позже, из-за сильного стресса и болевого шока у мужчины резко поднялся уровень сахара. Сразу после этого у него развилась катаракта (пришлось делать две операции на глазах) и сахарный диабет, с которым он боролся следующие 30 лет.

Светлана Тарабарова на свадьбе с отцом / фото из Instagram

Эвакуация из Херсона и последние дни отца

Светлана призналась, что последние годы жизни отца были чрезвычайно тяжелыми, особенно во время российской оккупации Херсона. Тогда в городе не было ни врачей, ни жизненно необходимого инсулина, который приходилось передавать через волонтеров.

Певице, которая на тот момент находилась на восьмом месяце беременности, удалось уговорить родителей уехать только после того, как ракета попала прямо во двор их дома. Тогда ее 70-летней матери приходилось ходить пешком к реке за водой, чтобы помыть уже почти лежачего мужа.

После эвакуации семья пыталась подлечить отца. Он находился в больнице, и медики готовили его к выписке. Василий Владимирович очень хотел вернуться домой в Херсон. В 17:00 его должен был забрать муж Светланы, Алексей, которого тесть очень любил.

Он ждал 5 часов, и в пять пять он начал вставать, идти к двери и кричать: "Ну где же там этот Леша? Можно уже ехать домой". Он упал, тромб (оборвался). И мгновенно умер. Но мама сказала, что он умирал, улыбаясь,

– поделилась Тарабарова.

Артистка призналась, что до сих пор не может смириться с утратой. Отец каждый день стоит перед ее глазами, особенно во время семейных праздников. По его просьбе, уже после смерти, Светлана написала песню о дне рождения.

Светлана Тарабарова с отцом и сыном / фото из Instagram

Что известно о семье Светланы Тарабаровой?

Василий Владимирович ушел из жизни в 2024 году в возрасте 71 года. Сама Светлана Тарабарова с 2016 года состоит в браке со своим директором Алексеем Бондарем. Супруги воспитывают троих детей: сына Ивана и дочерей Марию и Полину.

Напомним, кто из известных украинцев воспитывает троих и более детей.