В інтерв'ю Славі Дьоміну виконавиця пригадала події зі свого дитинства в Херсоні. За словами Світлани, її батько, Василь Володимирович, працював на заводі. В один із вечорів, коли він повертався додому після отримання зарплати, на нього напали грабіжники.

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Трагедія, яка змінила життя

Чоловіка вдарили металевою трубою по ногах та голові. Злочинці забрали годинник та 70 гривень зарплати. Мобільного зв'язку тоді не було, і родина шукала його всю ніч.

О 4 ранку, це було недалеко вже від нашого будинку, він повз зі зламаними ногами у крові додому. І я пам'ятаю його крик, він кричав з-під під'їзду. Він повз на колінах. Я пам'ятаю, у нього не було навіть білих очей, тому що все заплило, багато крові було,

– пригадала співачка.

Як з'ясувалося пізніше, через сильний стрес та больовий шок у чоловіка різко піднявся рівень цукру. Одразу після цього у нього розвинулася катаракта (довелося робити дві операції на очах) та цукровий діабет, з яким він боровся наступні 30 років.

Світлана Тарабарова на весіллі з батьком / фото з інстаграму

Евакуація з Херсона та останні дні батька

Світлана зізналася, що останні роки життя батька були надзвичайно важкими, особливо під час російської окупації Херсона. Тоді в місті не було ні лікарів, ні життєво необхідного інсуліну, який доводилося передавати через волонтерів.

Співачці, яка на той момент перебувала на восьмому місяці вагітності, вдалося вмовити батьків виїхати лише після того, як ракета влучила просто на подвір'я їхнього будинку. Тоді її 70-річній матері доводилося ходити пішки до річки за водою, щоб помити вже майже лежачого чоловіка.

Після евакуації родина намагалася підлікувати батька. Він перебував у лікарні, і медики готували його до виписки. Василь Володимирович дуже хотів повернутися додому в Херсон. О 17:00 його мав забрати чоловік Світлани, Олексій, якого тесть дуже любив.

Він чекав 5 години, і за п'ять п'ять він почав вставати, йти до дверей і кричати: "Ну де там той Льоша? Можна їхати вже додому". Він впав, і тромб (обірвався). І миттєво помер. Але мама сказала, що він помирав, усміхаючись,

– поділилася Тарабарова.

Артистка зізналася, що досі не може змиритися з втратою. Батько щодня стоїть перед її очима, особливо під час родинних свят. За його проханням, вже після смерті, Світлана написала пісню про день народження.

Світлана Тарабарова з батьком та сином / фото з інстаграму

Що відомо про родину Світлани Тарабарової?

Василь Володимирович пішов із життя у 2024 році у віці 71 року. Сама Світлана Тарабарова з 2016 року перебуває у шлюбі зі своїм директором Олексієм Бондарем. Подружжя виховує трьох дітей: сина Івана та доньок Марію і Поліну.

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