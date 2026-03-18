Российскую балерину Светлану Захарову исключили из танцевального гала-концерта Les Etoiles, который запланирован на 20-21 марта в Риме. Прима-балерита московского Большого театра является сторонницей Владимира Путина.

Об этом сообщает Reuters.

Не пропустите Исполнитель хитов You're Beautiful и Goodbye My Lover надел шапку с российским гербом

Организаторы гала-концерта приняли решение отменить выступление Светланы Захаровой, ведь получили "институциональные сообщения, которые подчеркнули символическую ответственность культурных учреждений в нынешнем контексте.

Они заявили, что существует риск того, что событие "неправильно поймут или используют в корыстных целях", несмотря на их надежду наладить связи через искусство.

Исключение Захаровой состоялось после решения Венецианской биеннале вновь открыть свой российский павильон, который был закрыт с начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини раскритиковал исключение Захаровой из гала-концерта Les Etoiles, назвав это "русофобией".

Мы должны приложить усилия, чтобы прекратить эту войну. Исключение российских танцоров, художников или спортсменов не решает конфликт, а лишь усложняет его,

– сказал он.

Отметим, что итальянские организаторы мероприятий несколько раз пытались пригласить российских артистов, но каждый раз сталкивались с критикой. В прошлом году власти отменили концерт классической музыки во дворце вблизи Неаполя из-за запланированного участия российского дирижера Валерия Гергиева.

Кто такая Светлана Захарова?