Ему приписывали много романов: что известно о личной жизни Святослава Вакарчука
- Святослав Вакарчук редко делится личной жизнью, но известно, что он развелся с Лялей Фонаревой и сейчас в отношениях с Евгенией Яцутой.
- Вакарчук имеет двоих детей: сына Ивана и дочь Соломию, и подтвердил отношения с Евгенией, назвав ее женой в документальном фильме.
Сегодня, 14 мая, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, отмечает день рождения. Артисту исполнился 51 год.
В публичном пространстве певец очень редко делится личной жизнью. Он почти никогда не показывает своих детей, а на вопросы о женах также не отвечает. Однако в день его рождения 24 Канал собрал все, что известно о частной жизни лидера "Океана Эльзы".
Студенческая любовь и первая жена Вакарчука
Первую любовь Святослав встретил в студенческие годы. Несмотря на то, что девушка ответила взаимностью, история любви быстро закончилась.
После того как студенческие годы пролетели, исполнитель познакомился с Лялей Фонаревой. Именно эта женщина была его спутницей очень много лет.
Женщина старше Вакарчука на два года, длительное время работала арт-директором "Океана Эльзы", а на первых этапах их карьеры была еще и стилисткой.
От предыдущих отношений у Ляли была дочь Диана. Много лет артист воспитывал девочку как родного ребенка.
Интересно, что журналисты до сих пор не выяснили, были ли они женаты официально. в 2015 году по сети распространялась информация, что пара заключила брак после 15 лет отношений. Музыкант и стилистка якобы сыграли скромную свадьбу во Львове, на которую пригласили только родных и близких. Однако сам лидер "Океана Эльзы" так и не подтвердил слухи.
Более того, пять лет назад в интервью журналу Viva Святослав Вакарчук признавался, что не хочет "делать театральные постановки на тему личных отношений". По его мнению, браки заключаются не в ЗАГСах, а на небесах.
Все браки заключаются на небесах. И я больше ничего не хочу говорить. Это наше внутреннее дело, мы сами разберемся,
– подчеркивал Вакарчук.
Бывшая возлюбленная артиста даже снялась в проникновенном клипе на песню "Холодно".
Совместных детей у пары так и не родилось. В 2021 году певец удивил публику новостью, что с Лялей они больше не вместе. Ни один из них так и не рассказал о причине такого решения.
Какие романы приписывали лидеру "Океана Эльзы"?
В свое время, когда Вакарчук сидел в тренерском кресле на шоу "Голос страны", ему приписывали роман с певицей Кристиной Соловий. Но девушка уверяла, что кроме рабочих отношений, у них больше ничего не было.
Также в сети писали, что фронтмен крутит роман с Виталиной Мусиенко – победительницей "Голоса страны", которая была в команде Вакарчука, а затем сопровождала его в туре проекта "Оранжерея".
Сам Святослав все это назвал "глупыми слухами". Мол, у них только рабочие отношения.
Новая любовь и статус отца двоих детей
В год, когда Вакарчук объявил о расставании с Лялей, у него завязались отношения с продюсером Евгенией Яцутой, которая снимала клипы к "Океану Эльзы".
Тогда же он стал отцом впервые – у пары родился сын Иван. В сентябре 2025 года музыкант Милош Елич пообщался с ТСН, где рассказал, что покрестил сына звездного коллеги. Теперь они с Вакарчуком кумовья.
В 2022 году, когда Украина была в стадии полномасштабной войны, на свет появился второй ребенок Святослав – дочь Соломия.
Отметим, что у избранницы музыканта есть также дочь от предыдущего мужа.
Мы уже упоминали, что исполнитель публично не говорит о семье. Он объяснил свою позицию в "ЖВЛ представляет".
Часто говорят, что я не хочу говорить о семье, скрываю. Я не скрываю. Я просто искренне считаю, что есть личные границы. Я хочу, чтобы для меня они были личными. Я считаю, что личная жизнь должна оставаться личной,
– заявил музыкант.
Фронтмен отметил, что не хочет "быть в тренде и показывать все", но иногда появляется желание поделиться сокровенным.
Также отметим, что до сих пор публика не знала, женился ли их кумир. Но в документальном фильме "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" певец все же официально подтвердил свои отношения с любимой Евгенией, назвав ее "женой".