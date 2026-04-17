Это спасает жизни, – Вакарчук призвал мир поддерживать украинских энергетиков

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук встретился с украинскими энергетиками. Также он обратился к международному сообществу в поддержку наших специалистов.

Видеообращение Вакарчука опубликовали в телеграм-канале ДТЭК.

Святослав Вакарчук записал видеообращение на фоне трансформатора, разрушенного российскими ракетами.

К сожалению, они разрушают наши энергетические объекты в Украине постоянно. Именно поэтому ваша поддержка очень важна. Именно поэтому она имеет такое большое значение, и мы благодарны за эту поддержку. Пожалуйста, продолжайте помогать нам и поддерживать нас, потому что это спасает жизни украинцев. И это делает наше сопротивление сильнее,

– сказал музыкант.

Отметим, что Святослав Вакарчук выступил на одной из разрушенных ТЭС для украинских энергетиков. Он, в частности, спел под гитару песню "Когда мы станем собой".

Сегодня побывал на одном из пораженных российской ракетой энергоблоков станции, где словом и песней поддержал наших энергетиков. Они – настоящие герои. Рискуя жизнью, под постоянными обстрелами российских "Шахедов" и ракет, делают все возможное, чтобы в наших домах были свет и тепло. Было особенно щемяще петь в таких условиях. Вместе идем вперед!,

– написал музыкант в инстаграме.

Святослав Вакарчук на разрушенной ТЭС / Фото из инстаграма музыканта

