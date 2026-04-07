Об этом артист рассказал на своей странице в инстаграме. По его словам, он приехал поддержать энергетиков не только словами, но и музыкой.
Они (наши энергетики, – 24 Канал) – настоящие герои. Рискуя жизнью, под постоянными обстрелами российских шахедов и ракет, делают все возможное, чтобы в наших домах были свет и тепло. Было особенно щемяще петь в таких условиях. Вместе идем вперед,
– написал артист.
Святослав Вакарчук также показал кадры со своего выступления.
Для справки! ДТЭК – это крупнейшая частная энергетическая компания в Украине. Она производит электроэнергию (на солнечных, ветровых и тепловых станциях), добывает газ и уголь, поставляет свет людям и имеет сеть зарядных станций.
Кто еще из звезд выступал для ДТЭК?
- Сергей Жадан провел литературные чтения для энергетиков рядом с 40-тонным трансформатором на одной из теплоэлектростанций, который был уничтожен во время российских атак. Об этом писало издание РБК-Украина.
- Кроме того, накануне рождественских праздников на разрушенной ТЭС хор исполнил "Щедрик". Музыканты выступили в машинном зале станции, также пострадавшей от ракетных ударов россиян.