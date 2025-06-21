"Вдохновляюсь ими": Святослав Вакарчук впервые показал своих детей

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые показал фото своих детей – 4-летнего сына Ивана и 3-летней дочери Соломии. Музыкант почти не делится подробностями личной жизни и скрывает семью от публики.

Вакарчук опубликовал фотографию Ивана и Соломии в своем инстаграме. Сообщает Show 24.

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Святослав Вакарчук рассказал, что помогает ему справляться со стрессом и психологическими вызовами, которые украинцы переживают последние три года. Это музыка, семья и поездки на фронт, признался музыкант.

Лидер группы "Океан Эльзы" поделился, что сейчас в его семье – праздничные дни. Дело в том, что позавчера сыну Вакарчука, Ивану, исполнилось 4 года, а сегодня, 21 июня, его дочь Соломия празднует 3-летие.

Я очень их люблю и каждую минуту жизни вдохновляюсь ими. И в эти праздничные для нашей семьи дни просто хочу пожелать, чтобы и Ивасик, и Соломийка, как и все наши украинские дети, когда вырастут, никогда не знали слова "война". Чувствую: именно это сейчас – самое главное пожелание. Оно ведет вперед. Оно мотивирует. Оно дает силы. За это и стоим. И выстоим,

– написал музыкант.

Сын и дочь Святослава Вакарчука / Фото из инстаграма музыканта

Коротко о личной жизни Святослава Вакарчука