Святослав Вакарчук впервые за долгое время показался с мамой: редкие кадры из Мукачево

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вместе с мамой, Светланой Александровной, отправился в поездку в Мукачево – город, где он родился.

В своем инстаграме артист поделился впечатлениями от путешествия и опубликовал редкие фото с матерью.

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Так, Вакарчук родился в Мукачево в мае 1975 года, однако уже через некоторое время семья переехала во Львов. Именно там прошли детство и студенческие годы Святослава.

На днях артист вместе с мамой снова посетил Закарпатье. По его словам, такие поездки приносят им обоим много положительных эмоций.

Мое любимое место – набережная (в Мукачево, – 24 Канал). Когда я слышу запах реки Латорицы, у меня что-то просто переворачивается внутри. Вспоминаю, как с бабушкой Ниной здесь гулял в парке. Как с папой поймал сома. Какие-то подсознательные образы, едва видимые... Ты можешь уехать из Мукачево, но часть его навсегда останется в тебе,

– написал под публикацией Святослав Вакарчук.

Кроме Мукачево, певец с мамой побывали и в Ужгороде. В этой поездке они много говорили о семье, детских воспоминаниях, науке, музыке и искусстве – в частности о предстоящей выставке Светланы Александровны.

Что Святослав Вакарчук ранее рассказывал о своей маме?

Мама музыканта, Светлана Александровна, является художницей. Вместе с мужем Иваном Вакарчуком она в значительной степени повлияла на формирование личности и развитие сына. Светлана Александровна всегда поддерживала музыкальные увлечения Святослава и с первых выступлений была поклонницей группы "Океан Эльзы".