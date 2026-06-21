Слово "вместе" – это про них, – Вакарчук впервые за долгое время показал своих детей

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук не афиширует личную жизнь. Однако сегодня, в День отца, музыкант опубликовал редкое фото своих детей: сына Ивана и дочери Соломии.

Вакарчук посвятил пост сыну и дочери в инстаграме. Также музыкант обратился к жене.

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На фотографии Иван и Соломия сидят на каменных ступенях возле дома и улыбаются друг другу. Дети сфотографированы в профиль, поэтому их лица почти не видны.

Я никогда не думал, что у меня будут самые лучшие дни на Земле. Вот когда они прекрасны просто потому, что они есть. Но именно такими стали для меня дни рождения Иванка и Соломийки. Родившись с разницей в год и два дня, они всегда отмечают их вместе. И растут вместе. И учатся вместе. Слово "вместе" – это про них,

– поделился Святослав Вакарчук.

Лидер группы "Океан Эльзы" пожелал, чтобы сын и дочь прожили "долгую, счастливую и наполненную светом жизнь".

А чего ещё может пожелать папа? Их счастье – моё счастье! А ещё я очень благодарен их прекрасной маме Жене. И в их дни рождения. И каждый день!,

– добавил музыкант.

Дети Святослава Вакарчука / Фото с инстаграма музыканта

Кратко о личной жизни Святослава Вакарчука