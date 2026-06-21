Слово "вместе" – это про них, – Вакарчук впервые за долгое время показал своих детей
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук не афиширует личную жизнь. Однако сегодня, в День отца, музыкант опубликовал редкое фото своих детей: сына Ивана и дочери Соломии.
Вакарчук посвятил пост сыну и дочери в инстаграме. Также музыкант обратился к жене.
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На фотографии Иван и Соломия сидят на каменных ступенях возле дома и улыбаются друг другу. Дети сфотографированы в профиль, поэтому их лица почти не видны.
Я никогда не думал, что у меня будут самые лучшие дни на Земле. Вот когда они прекрасны просто потому, что они есть. Но именно такими стали для меня дни рождения Иванка и Соломийки. Родившись с разницей в год и два дня, они всегда отмечают их вместе. И растут вместе. И учатся вместе. Слово "вместе" – это про них,
– поделился Святослав Вакарчук.
Лидер группы "Океан Эльзы" пожелал, чтобы сын и дочь прожили "долгую, счастливую и наполненную светом жизнь".
А чего ещё может пожелать папа? Их счастье – моё счастье! А ещё я очень благодарен их прекрасной маме Жене. И в их дни рождения. И каждый день!,
– добавил музыкант.
Кратко о личной жизни Святослава Вакарчука
- В 2021 году Святослав Вакарчук объявил о расставании с Лялей Фонаревой, с которой был вместе более 20 лет. Общих детей у пары нет однако музыкант воспитывал дочь возлюбленной от первого брака – Диану. Что стало причиной разрыва, мужчина не раскрыл.
- Лидер группы "Океан Эльзы" старается не говорить о своей личной жизни. Однако известно, что сейчас он находится в отношениях с Евгенией Яцутой.
- 21 июня 2025 года Вакарчук впервые показал своих детей. Иван родился 19 июня 2021 года, а Соломия — 21 июня 2022 года.