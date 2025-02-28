Святослав Вакарчук объяснил, почему группа "Океан Эльзы" не участвует в Евровидении. Он пошутил, что в 2003 году, когда Украину на песенном конкурсе представлял Александр Пономарев, коллектив ездил в тур, потому был занят.

Музыкант поделился историей, почему ОЭ не участвует в конкурсах, где определяют места, в частности, в Евровидении. Об этом он рассказал в проекте Жени Яновича "20:23", информирует 24 Канал.

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Святослав Вакарчук вспомнил, что в начале карьеры группа "Океан Эльзы" участвовала в конкурсах. В частности, коллектив выступал на "Червоной руте" и других фестивалях, один из которых назывался "Жемчужины сезона".

Мы выиграли отборочный фестиваль и отправились в Киев. В зале КПИ это все происходило. Мы выступали вторыми, и там была такая интересная система оценивания: максимум был – 120 баллов, но 120 баллов набрать было невозможно. Это как 12 баллов невозможно набрать в школе,

– рассказал музыкант.

По словам лидера группы "Океан Эльзы", коллектив набрал 118 баллов. Он добавил, что победитель конкурса получал возможность записать полноценный альбом в студии.

Мы вторые выступали, а там 30 групп. Ну и мы уже подумали, что, видимо, мы победим, и такие были расслаблены. Но в конце выступила одна группа. Очень классно, кстати, выступила. Мы узнаем за два выступления до конца, что им также дали 118 баллов – равно как и нам,

– вспомнил Вакарчук.

Музыкант отметил, что группа получила высокий балл заслуженно. Участники "Океана Эльзы" расстроились, ведь думали, что будут делить первое место. Однако члены жюри решили, что победитель будет один. Так, возможность записать альбом на студии получила другая группа, а ОЭ подарили четыре спортивных костюма.

Святослав Вакарчук на шоу "20:23": смотрите видео онлайн

Вакарчук рассказал, что музыканты сделали с костюмами

Святослав Вакарчук рассказал, что три спортивных костюма музыканты продали во Львове на базаре. Четвертый они подарили звукоинженеру Валерию Папченко, поскольку хотели, чтобы он записал им альбом. Кстати, за деньги из проданных спортивных костюмов группа записала свой первый максы-сингл "Дом из стекла".

Второй вывод, который мы сделали, – что мы никогда больше не будем участвовать в конкурсах, в которых определяют места, в которых нужно ставить, кто первый, кто второй, кто третий. С тех пор, каким не был бы соблазн, какая бы большая ни была перед нами цель, в том числе Евровидение, мы это решение не меняли и менять не будем,

– объяснил Святослав Вакарчук.

Напомним, что в этом году Украину на Евровидении представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Пока, по прогнозам букмекеров, шансы на победу у коллектива низкие, но все еще может измениться.