KHAYAT на интервью в "Вкусно и Душевно с Размиком" спросили о том, хотел бы он представить другую страну на Евровидении. На это певец ответил отказом, пишет 24 Канал.

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KHAYAT объяснил, что для него, как для украинского артиста, является "странным" решением представлять другую страну на песенном конкурсе в контексте настоящего.

Потому что это о твоих эгоцентрических намерениях. Ты украинец, который должен пропагандировать украинскую культуру миру. Логично, что ты должен это делать от имени своей страны. А это выходит так: "ну не выбрали меня здесь, поеду, представлю там". Я этого не понимаю, он не будет там петь на украинском. Я бы никогда так не сделал,

– сказал KHAYAT.

Напомним, певец KHAYAT был одним из фаворитов на Нацотборе-2025 в Украине. Он получил самую высокую оценку от членов жюри – 10 баллов. Однако всего 6 баллов от зрителей не дали возможности победить артисту.

Украинские певцы на отборе в Сан-Марино

Участница Нацотбора на Евровидение-2025, которая не прошла к шорт-листу, подала свою заявку на участие в конкурсе от Сан-Марино. Она попала в полуфиналы, но приняла решение отказаться от дальнейшего участия.

TESLENKO отказался от участия в украинском Нацотборе и тоже отправился в отбор от Сан-Марино. На днях стало известно, что он попал в финал. 8 марта состоится последний этап конкурса и станет известно, представит ли TESLENKO Сан-Марино на Евровидении-2025.