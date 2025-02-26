Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на San Marino RTV. TESLENKO попал в финал с песней Storm.

Кстати За два месяца до конкурса: представитель Италии на Евровидение-2025 отказался от участия

За победу на Национальном отборе на Евровидение-2025 в Сан-Марино будут соревноваться 20 исполнителей. Финал состоится в субботу, 8 марта, в 20:30. Поэтому именно тогда станет известно, представит ли TESLENKO страну в Базеле уже в мае. Среди финалистов также есть артисты из Италии, Албании, Швеции, Словении, Сан-Марино и Бельгии.

Победил в своем полуфинале. Теперь в финале буду бороться за право представлять Сан-Марино на Евровидении,

– написал TESLENKO в инстаграм-сторис.

TESLENKO отказался от участия в украинском Нацотборе на Евровидение-2025

Отметим, что TESLENKO попал в лонглист Национального отбора на Евровидение-2025. Исполнитель еще мог стать десятым финалистом, если бы за него проголосовали украинцы в приложении Дія, однако отказался от участия в конкурсе. Общественное согласовало запрос менеджмента артиста и разорвало с ним контракт.

Продюсер TESLENKO Александр Крижевич заявил, что они не могут участвовать в конкурсе "вместе с человеком, для которого украинская музыка является кринжом и колхозом, а прослушивание россиян является ностальгической нормой". Речь идет о певце Enleo, который оскандалился из-за прослушивания российской музыки во время войны. Он также прошел в лонглист конкурса с песней SUPERNOVA, но не попал в финал.

В конце концов в финале Национального отбора на Евровидение-2025 победила группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Они будут выступать в первой части первого полуфинала, который пройдет 13 мая.