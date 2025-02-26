Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на San Marino RTV. TESLENKO потрапив до фіналу з піснею Storm.

До речі За два місяці до конкурсу: представник Італії на Євробачення-2025 відмовився від участі

За перемогу на Національному відборі на Євробачення-2025 у Сан-Марино змагатимуться 20 виконавців. Фінал відбудеться у суботу, 8 березня, о 20:30. Тож саме тоді стане відомо, чи представить TESLENKO країну у Базелі вже у травні. Серед фіналістів також є артисти з Італії, Албанії, Швеції, Словенії, Сан-Марино та Бельгії.

Переміг у своєму півфіналі. Тепер у фіналі буду змагатися за право представляти Сан-Марино на Євробаченні,

– написав TESLENKO в інстаграм-сторіс.

TESLENKO відмовився від участі в українському Нацвідборі на Євробачення-2025

Зазначимо, що TESLENKO потрапив у лонглист Національного відбору на Євробачення-2025. Виконавець ще міг стати десятим фіналістом, якби за нього проголосували українці у застосунку Дія, однак відмовився від участі у конкурсі. Суспільне погодило запит менеджменту артиста та розірвало з ним контракт.

Продюсер TESLENKO Олександр Крижевич заявив, що вони не можуть брати участь у конкурсі "разом з людиною, для якої українська музика є крінжом і колхозом, а прослуховування росіян є ностальгічною нормою". Йдеться про співака Enleo, який оскандалився через прослуховування російської музики під час війни. Він також пройшов у лонглист конкурсу з піснею SUPERNOVA, але не потрапив до фіналу.

Зрештою, у фіналі Національного відбору на Євробачення-2025 переміг гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Вони виступатимуть у першій частині першого півфіналу, який пройде 13 травня.