Запомню на всю жизнь, – Вакарчук спел для энергетиков на объекте, разрушенном россиянами

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук выступил на одном из энергетических объектов Киевской области, который неоднократно подвергался российским атакам.

Артист поделился кадрами с концерта и рассказал о своих впечатлениях в Instagram.

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По словам Вакарчука, это выступление стало для него особенным. Для людей, работающих на энергетическом объекте, он исполнил несколько своих известных песен, в частности хит ОЕ "Все будет хорошо".

Певец также поблагодарил энергетиков за их ежедневную работу и подчеркнул, что сегодня они, как и военные, медики и спасатели, выполняют чрезвычайно важную миссию для страны.

Такие выступления, в особых обстоятельствах, когда говоришь, поешь громче, чем обычно, потому что в это же время турбины и генераторы работают, и благодаря вам – бесперебойно, вырабатывается энергия, столь необходимая всем, я запомню на всю жизнь,

– написал Святослав Вакарчук.

Напомним, этой весной Святослав Вакарчук также дал концерт на электростанции, повреждённой в результате российского обстрела.

До этого на одном из энергообъектов побывал Сергей Жадан. Писатель провел встречу с работниками станции возле уничтоженного российскими ударами 40-тонного трансформатора.