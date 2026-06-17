Show24 Украинские звезды Запомню на всю жизнь, – Вакарчук спел для энергетиков на объекте, разрушенном россиянами
17 июня, 15:14
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Запомню на всю жизнь, – Вакарчук спел для энергетиков на объекте, разрушенном россиянами

София Хомишин

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук выступил на одном из энергетических объектов Киевской области, который неоднократно подвергался российским атакам.

Артист поделился кадрами с концерта и рассказал о своих впечатлениях в Instagram.

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По словам Вакарчука, это выступление стало для него особенным. Для людей, работающих на энергетическом объекте, он исполнил несколько своих известных песен, в частности хит ОЕ "Все будет хорошо".

Певец также поблагодарил энергетиков за их ежедневную работу и подчеркнул, что сегодня они, как и военные, медики и спасатели, выполняют чрезвычайно важную миссию для страны.

Такие выступления, в особых обстоятельствах, когда говоришь, поешь громче, чем обычно, потому что в это же время турбины и генераторы работают, и благодаря вам – бесперебойно, вырабатывается энергия, столь необходимая всем, я запомню на всю жизнь,
– написал Святослав Вакарчук.

Напомним, этой весной Святослав Вакарчук также дал концерт на электростанции, повреждённой в результате российского обстрела.

До этого на одном из энергообъектов побывал Сергей Жадан. Писатель провел встречу с работниками станции возле уничтоженного российскими ударами 40-тонного трансформатора.

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