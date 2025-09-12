В конце июля стало известно, что сын Константина Грубича Ярослав получил тяжелое ранение на фронте и потерял конечность. Он показал фото, которое было сделано незадолго после этого.

Кроме того, рассказал о самочувствии. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ярослава Грубича.

Интересно "Елена сияла возле него": супруги Зеленских очаровали публику, появившись вместе в Киеве

Так, военный опубликовал фотографию, сделанную в августе. Тогда, по его словам, ему было трудно даже вставать с кровати – ежедневно ему проводили операции и делали наркоз. Другое фото сделано уже недавно. Он поблагодарил хирургов, которые работали с ним, за то, что сделали все возможное, чтобы он чувствовал себя лучше.

Первое фото сделано месяц назад, тогда мне встать с кровати было трудно. Ежедневные операции и наркозы. Но на этом сделали максимум, благодаря врачам сосудистой хирургии... Сегодня бегал, делал зубы в стоматологии. Хорошо, что контузия пошла спать и не начались концерты скрипичных симфоний,

– отметил под публикацией Грубич.

Что известно о ранении Ярослава Грубича?