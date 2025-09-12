Встати з ліжка було важко, – син Грубича показав, який вигляд мав після важкого поранення
- Ярослав Грубич, син Костянтина Грубича, зазнав важкого поранення на фронті, втративши кінцівку.
- Він поділився фото, яке було зроблене через декілька тижнів після ампутації та розповів про свій стан.
Наприкінці липня стало відомо, що син Костянтина Грубича Ярослав отримав важке поранення на фронті і втратив кінцівку. Він показав фото, яке було зроблено незадовго після цього.
Так, військовий опублікував світлину, зроблену в серпні. Тоді, за його словами, йому було важко навіть вставати з ліжка – щодня йому проводили операції та робили наркоз. Інше фото зроблене вже недавно. Він подякував хірургам, які працювали з ним, за те, що зробили все можливе, щоб він почувався краще.
Перше фото зроблене місяць тому, тоді мені встати з ліжка було важко. Щоденні операції та наркози. Але на цьому зробили максимум, дякуючи лікарям судинної хірургії… Сьогодні бігав, робив зуби в стоматології. Добре, що контузія пішла спати й не почалися концерти скрипальських симфоній,
– зазначив під публікацією Грубич.
Що відомо про поранення Ярослава Грубича?
- До початку повномасштабного вторгнення Ярослав був оператором, режисером і відеографом.
- У червні цього року він приєднався до ЗСУ, а 24 липня його батько Костянтин повідомив, що на передовій син втратив праву руку.
- Пізніше від фотографа Яна Доброносова стало відомо, що Ярослав і його товариші потрапили під обстріл росіян.
- Зараз він проходить реабілітацію.
- Відомо, що у майбутньому Ярослав планує знову повернутися до служби.