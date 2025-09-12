Крім того, розповів про самопочуття. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ярослава Грубича.

Цікаво "Олена сяяла біля нього": подружжя Зеленських замилувало публіку, з'явившись разом у Києві

Так, військовий опублікував світлину, зроблену в серпні. Тоді, за його словами, йому було важко навіть вставати з ліжка – щодня йому проводили операції та робили наркоз. Інше фото зроблене вже недавно. Він подякував хірургам, які працювали з ним, за те, що зробили все можливе, щоб він почувався краще.

Перше фото зроблене місяць тому, тоді мені встати з ліжка було важко. Щоденні операції та наркози. Але на цьому зробили максимум, дякуючи лікарям судинної хірургії… Сьогодні бігав, робив зуби в стоматології. Добре, що контузія пішла спати й не почалися концерти скрипальських симфоній,

– зазначив під публікацією Грубич.

Що відомо про поранення Ярослава Грубича?