Кроме того, рассказал о самочувствии. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ярослава Грубича.
Так, военный опубликовал фотографию, сделанную в августе. Тогда, по его словам, ему было трудно даже вставать с кровати – ежедневно ему проводили операции и делали наркоз. Другое фото сделано уже недавно. Он поблагодарил хирургов, которые работали с ним, за то, что сделали все возможное, чтобы он чувствовал себя лучше.
Первое фото сделано месяц назад, тогда мне встать с кровати было трудно. Ежедневные операции и наркозы. Но на этом сделали максимум, благодаря врачам сосудистой хирургии... Сегодня бегал, делал зубы в стоматологии. Хорошо, что контузия пошла спать и не начались концерты скрипичных симфоний,
– отметил под публикацией Грубич.
Что известно о ранении Ярослава Грубича?
- До начала полномасштабного вторжения Ярослав был оператором, режиссером и видеографом.
- В июне этого года он присоединился к ВСУ, а 24 июля его отец Константин сообщил, что на передовой сын потерял правую руку.
- Позже от фотографа Яна Доброносова стало известно, что Ярослав и его товарищи попали под обстрел россиян.
- Сейчас он проходит реабилитацию.
- Известно, что в будущем Ярослав планирует снова вернуться к службе.