"Буду ужасной свекровью": Тина Кароль рассказала о личной жизни своего 17-летнего сына

Украинская певица Тина Кароль поделилась подробностями из жизни своего 17-летнего сына Вениамина. Юноша учится в Великобритании, где уже определился с будущей профессией и побеждает на танцевальных конкурсах.

Как рассказала артистка в интервью для "Тур звездами", ее сын решил связать свое будущее с политологией и экономикой. Он изучает эти дисциплины в старших классах школы, где предусмотрено распределение по специальностям.

Он определился с будущей профессией и уже начинает получать образование в этой области. Потому что старшие классы – это уже распределение по специальностям. Веня – политолог и экономист. Содержательная личность – все, как хотела мама. Это шутка. На самом деле в 17 лет им уже хватает ума вести дискуссии на эту тему,

– поделилась Тина.

Тина Кароль с сыном и покойным мужем / фото из инстаграма

Помимо академических достижений, юноша продолжает развивать свои таланты. Он занимается украинскими народными танцами и недавно занял первое место на британских соревнованиях.

Его любовь к гопаку продолжается. Он выступал в составе "Говерлы" (украинский танцевальный ансамбль из Великобритании – прим. ред.), и они завоевали первое место на конкурсе в Англии,

– отметила звезда.

Тина Кароль с сыном / фото из инстаграма

Также певица ответила на вопрос о личной жизни Вениамина. По ее словам, сейчас у юноши нет отношений, а сама она с иронией оценивает свой будущий статус свекрови.

Что касается избранницы, то до этого у нас дело не дошло. Буду ужасной свекровью, просто даже не становитесь в очередь,

– в шутку добавила артистка.

Кстати, оказывается, у Тины Кароль есть комплекс, который появился у нее еще в советские времена.